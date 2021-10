Martha Higareda destapó cómo impulsó la carrera de Aislinn Derbez en cine

Martha Higareda aseguró que, contrario a lo que se podría pensar, no existe rivalidad entre ella y Aislinn Derbez por sus éxitos en pantalla grande (Fotos: Instagram @marthahigaredaoficial/@aislinnderbez)

Martha Higareda y Aislinn Derbez en diferentes ocasiones han presumido su buena amistad, sin embargo, existen rumores de que existe cierta competencia entre ambas, por lo que Higareda se decidió a destapar cómo en realidad ella habría impulsado la carrera como actriz de su amiga.

En entrevista con Yordi Rosado, Martha Higareda recordó cómo fueron sus inicios dentro en la actuación, motivo por el cual conoció a Eugenio Derbez y tuvo su primer encuentro con un miembro de la reconocida familia.

Según recordó la actriz, saliendo de la universidad, buscando alguna oportunidad de trabajo, se encontró con el comediante y decidió pedirle un autógrafo pensando que su firma le daría la suerte necesaria para comenzar su carrera artística.

Eugenio Derbez fue quien hizo que Martha se acercara a Aislinn (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

“Yo no tenía trabajo y ahí me ves en el metro, en el camión bajándome en Barranca del Muerto para llegar a Televisa (...) Me colé a ver qué estaban grabando, pasé a cada producción a dejar mis fotos y al final del día fui a una cafetería, ahí veo a Eugenio Derbez, (...) me acerco y le digo ‘te admiro muchísimo, ¿crees que me puedas dar un autógrafo, es que siento que me vas a dar mucha suerte’, y me firma”, relató.

Años después, Martha ya se había convertido en una exitosa actriz y Derbez la buscó para pedirle poder actuar con ella en una película, algo que la sorprendió e hizo que recordara la primera vez que se encontraron. Ella le contó lo sucedido y, desde entonces, comenzó su buena relación con el actor.

Esto la llevó a también involucrarse con la hija del comediante, Aislinn. Decidió integrarla a uno de sus proyectos, Te presento a Laura, la cual fue la primera película de la también modelo. Desde entonces surgieron muchos rumores acerca de su enemistad y competencia, según Martha.

Las actrices comenzaron su amistad gracias a los proyectos en los que participaron juntas (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

“Me acuerdo muy bien que otras personas decían ‘¡no. Marthita! ¿Por qué le darías una oportunidad a alguien que después pudiera llegar a ser tu competencia?’, y yo (les respondía): ‘¿Qué les pasa?, en este mundo hay para todos’”, dijo.

Ahora, ambas actrices sostienen una cercana amistad gracias a los proyectos que han realizado juntas, por lo que cuando a alguna de las dos las cuestionan acerca de su supuesta rivalidad, ya saben qué responder.

“Ella es una de mis mejores amigas y le ha ido espectacular en cine. Y la verdad es que me pasa muy seguido que me dicen: ‘¿Por qué casteas en tus películas a estas personas?’, y yo digo: ‘No, hay que compartir porque así funciona el universo: entre más compartes, más recibes’”, explicó a Yordi.

Martha Higareda fue criticada por haberse burlado de Kailani mientras dormía, pero la misma Aislinn se divirtió con los comentarios (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Martha en diferentes entrevistas ha asegurado que su amistad con Aislinn se debió a que ambas han tenido que pasar por situaciones personales parecidas, por lo que encuentran apoyo en la otra y han tenido la confianza de hablar sobre temas íntimos para recibir algún consejo.

La protagonista de Amarte Duele incluso reveló que acompañó a la hija de Eugenio Derbez durante su embarazo y la apoyó cuando tuvo que afrontar los cambios que su cuerpo sufrió después de dar a luz a Kailani.

Hace unos meses Higareda fue criticada por burlarse de la hija de Aislinn por su aspecto mientras dormía, diciendo que parecía Chuky. Sin embargo, la misma Derbez respondió riéndose del comentario de su amiga. Las dos actrices compartieron ese momento en redes sociales y se divirtieron con las palabras de Martha.

