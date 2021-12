Por qué Andrea Legarreta se retiró sus implantes de silicón

Andrea Legarreta contó una inesperada confesión personal en su programa Foto: Archivo

Al presentar una nota en el programa Hoy, Andrea Legarreta dio una primicia acerca de su vida personal. Y es que durante la sección de espectáculos del programa, Shanik Berman, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Paul Stanley hablaron sobre la actriz Michelle Renaud, quien hace poco dio a conocer que se retiró los implantes de seno debido a que estos le ocasionaban algunos problemas de salud.

Aprovechando la coyuntura de la nota, la titular de la emisión dio la “exclusiva para Hoy” y reveló que hace un tiempo sin especificar, ella también se quitó las siliconas que se había hecho colocar en el busto.

“Pues es que sí, lo que te guste y lo que no te guste. Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado, en exclusiva para Hoy”, dijo la también actriz, quien subrayó que este tipo de intervenciones quirúrgicas pueden llegar a afectar a algunas mujeres y a desarrollar un síndrome.

Michelle Renaud compartió que sus implantes de silicón le estaban causando severos malestares (Foto: Instagram @michellerenaud)

Tras presentar la nota en que Michelle Renaud habla de la importancia de la honestidad, por lo que destacó que “la estética nunca debe de estar por encima de la salud”, Andrea Legarreta siguió hablando de su situación:

“Le llaman breast implant illnes y es una enfermedad a raíz, si tu cuerpo rechaza los implantes de mil formas, porque no deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. No se asusten. Yo por ejemplo dije: ‘A esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí y la verdad es que yo lo decidí”, precisó.

Andrea compartió que tomó esa determinación no porque estuviera padeciendo los síntomas de alguna enfermedad sino que fue una “decisión personal” para sentirse mejor consigo misma y con su cuerpo:

Para Legarreta, el mantener o retirar los implantes es una "decisión personal" Foto: Archivo

“Y decidí, no precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro. Tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y la verdad es que te recuperas pronto. Es una decisión personal”

Andrea también recalcó la importancia de las revisiones táctiles que las personas deben realizarse en sus cuerpos, a fin de propiciar una detección oportuna de ciertos padecimientos:

“Yo no es que les esté diciendo qué hagan o qué no hagan, la verdad es que a algunas nos va mejor que a otras, sin embargo es una decisión íntima y hay que estarse revisando contantemente, tengan o no tengan”, destacó.

Andrea Legarreta aseguró que no quería ser una mujer madura con implantes Foto: Instagram/@andrealegarreta

Hace poco más de un mes, la conductora reaccionó de manera negativa ante ciertas actitudes que sus compañeros Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre reproducirían, luego de que ellos destaparan qué tan de acuerdo están con algunas aseveraciones machistas.

Durante la dinámica “El machómetro”, los conductores tenían que indicar si estaban de acuerdo, o no, con algunas afirmaciones machistas, como que las mujeres son malas al volante, que no pueden salir con más de un hombre porque no están “dándose a respetar” o que ellos no se hacían cargo del trabajo en el hogar, como lavar los trastes .

Al momento de revelar su postura ante estas afirmaciones, Andrea reaccionó sorprendida y aseveró que “eso es de machos”. Particularmente cuando los conductores revelaron que estaban de acuerdo con que una mujer no podría salir con más de un hombre porque eso sería “no darse a respetar”.

Al instante, Andrea expresó: “Son machísimos”. Incluso, intentó dialogar con sus compañeros y planteó que cualquier mujer, por ejemplo la hija de alguno de ellos, tendría que tener el derecho de salir y “conocer gente”.

