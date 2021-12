Roberto Palazuelos confirmó su distanciamiento de Andrés García

Roberto Palazuelos confirmó que existe un distanciamiento con Andrés García, pero asegura no saber los motivos (Fotos: Instagram @robertopalazuelosbadeaux / @andresgarciatvoficial)

Andrés García y Roberto Palazuelos han mantenido una de las amistades más sólidas del espectáculo, pero desde hace unos meses los malentendidos los habrían llevado al distanciamiento. Pese a su buena relación en el pasado, el Diamante Negro confesó que, por el momento, no tiene intenciones de acercarse al actor para arreglar sus conflictos.

Desde el pasado abril Roberto Palazuelos y Andrés García han protagonizado un pleito mediático que inició debido a las polémicas declaraciones que cada uno hizo sobre el testamento del dominicano y su fortuna. A pesar de que a través de estos meses ambos han dado a entender que hubo alguna plática para limar sus asperezas, en entrevista con Hoy, el Diamante Negro destapó que posiblemente sus desacuerdos no puedan solucionarse este año.

“Es que yo no tengo ningún problema con Andrés. Supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo, y yo lo quiero mucho, y con la gente que quiero así soy. Entonces, mejor me abrí un ratito”, dijo el empresario.

Palazuelos confesó que, por el momento, no buscará un acercamiento con el dominicano (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Palazuelos agregó que decidió tomar esta decisión luego de comprender que debe hablar directamente con su amigo para poder hacer las paces y porque en estos días no tendrá el tiempo necesario para hacerlo, pues tiene una muy apretada agenda, pues comentó: “Yo estoy demasiado ocupado ahorita y no tengo tiempo para andar en chismes o en cosas desagradables”.

El también actor no descartó la posibilidad de despedir el 2021 dándole un beso a García, pero tampoco quiere asegurar que será posible, pues prefiere mantener los detalles de su conflicto con Andrés lejos de los medios.

“La prensa no es el lugar adecuado para ventilar cosas con la familia que quieres o con los amigos que quieres. Entonces, bueno, el tiempo cura todo”, agregó.

El último pelito que existió entre los actores llevó a Andrés García a asegurar que removerá a Roberto como uno de sus herederos con mayor peso dentro de su testamento. Todo inició cuando el Diamante Negro aseguró que vendería el famoso Castillo de su amigo, pues él tenía el poder de hacerlo y ya lo habían hablado los dos.

Fue Andrés García quien destapó que su enojo fue debido a que su amigo comenzó a hacerse publicidad con su nombre y cuestiones del testamento (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Esta aseveración fue desmentida por el mismo protagonista de Pedro Navaja, quien tachó a Palazuelos de mentiroso y de estar buscando hacerse publicidad a costa de su nombre ya que quien tendría los derechos para vender esa propiedad es su hijo.

Fue por ello que García aseguro que “(a) Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, sentenció en entrevista con Ventaneando.

Ante estos comentarios, el acapulqueño arremetió contra el histrión, asegurando que él, siendo “muy trabajador, soy un hombre, no me gusta que me den, siempre me he ganado todo a pulso” no tiene la necesidad de estar en el testamento de Andrés García ni de algún familiar, pues no había aceptado ni la cuantiosa herencia que su abuelo le dejó.

Debido al actual conflicto entre los famosos, podría ser la primera ocasión que no se desean un buen Año Nuevo (Foto: Twitter @DQROO)

Por otra parte, Palazuelos habló de lo que espera para el próximo año, y confesó que entre sus más grandes metas está el poder tener un cargo en el gobierno, y que éste sea uno de importancia.

“Yo, lo que le pido mucho a Dios, es que me de la oportunidad de poder acceder a un puesto de poder grande para que yo pueda ayudar y llegar a miles de gentes. Estoy luchando para eso el año que entra. Eso es lo que más le pido”, dijo el empresario.

