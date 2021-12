El día que corrieron a Roberto Palazuelos de una telenovela por una adicción

Roberto Palazuelos fue despedido de una telenovela por sus adicciones (Foto: Twitter)

Roberto Palazuelos continua generando polémica con los detalles que ha compartido sobre su vida privada y es que ahora el famoso reveló que debido a sus problemas con las drogas perdió un papel muy importante en una telenovela.

“De joven se te puede perdonar todo. Malo sería que a estas alturas de mi vida tuviera problemas de adicciones pero por suerte fue a los veintitantos años y ahí se quedaron. También como era un cerebro y cuerpo joven no hubo afecciones mayores”, dijo Palazuelos durante su reciente participación en el programa SNSerio.

“Yo le hago un llamado a todos los jóvenes a alejarse de los vicios porque no va de la mano con el éxito”, pidió el actor.

El Diamante Negro aseguró que a partir del programa Muchachitas su carrera tuvo un gran despliegue, además de que sus proyectos en la televisión tenían un alto rating. Fue entonces cuando se le presentó la oportunidad de sumarse al elenco de la telenovela Dos mujeres, un camino en donde interpretó a la pareja del personaje de Bibi Gaytán.

Roberto empezó a tener fama en algunas telenovelas (Foto: Instagram/@snseriof)

“Estábamos en las grabaciones de la novela pero yo ya traía un pequeño vicio. Ya había probado la cocaína estaba creciente, todavía no grave”, confesó el también empresario, además señaló que tenía “malas amistades” en esa época.

Contó que en ese mismo llamado se encontraban en el Ajusco y que en su descanso aprovechó para ir a comprar más drogas lo que le costó que le quitaran su papel. “Curiosamente era ese día la primera vez que Michael Jackson se presentaba en el Estadio Azteca en México. Fui, la conseguí y cuando vengo de regreso me agarra el tránsito, ya no llegué al llamado, se ponen como locos y todo por esa porquería”, comentó Roberto.

El actor declaró que se vio muy afectado porque no quería perder su empleo, por lo que le lloró y le rogó a Emilio Larrosa. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada, marcando el final de su personaje “Raymundo” con el rostro de Roberto Palazuelos.

“Cuando me encontré a Emilio me dijo: ‘Estás abusando de mi amistad, de la estrella en la que te convertiste, te tienes que dar cuenta que en este negocio nada es indispensable más que el vestuario. Estás despedido’ y gracias a Dios no me vetaron de la empresa”, relató Palazuelos.

El actor fue remplazado por Sergio Sendel (Foto: Twitter)

Más tarde se unió a la producción Sergio Sendel, le ayudó a despegar su carrera y el mismo Palazuelos lo reconoció : “Todavía no despuntaba y con ese papel fue que comenzó su éxito porque en muy poco tiempo se ganó a los televidentes”.

Aunque el Diamante Negro explicó que sus adicciones fueron un gran obstáculo, le sirvió para aprender y tener experiencia sobre lo que ya no quería seguir viviendo. “Me puse a escribir y filmé la película Sálvame, una luz en la oscuridad, debuté como productor. Al final son golpes en la vida que te hacen madurar”, reveló.

“Tal vez si yo hubiera llegado a tiempo, no me hubieran despedido y yo seguiría con ese vicio tan feo. La verdad recaí como tres veces, hoy tengo aproximadamente 28 años sin consumir nada de eso, aunque tomo vino pero nada de sustancias químicas porque ya me dan asco”, también agregó Palazuelos que lo que más le ayudó fue su vanidad, pues prefirió verse bien y él consideró que su aspecto físico se empezaba a notar demacrado a su corta edad y eso lo desanimo por completo.

