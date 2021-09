Andrés García piensa quitar a Roberto Palazuelos de su testamento

Andrés García también ha ido en contra de la ANDI ya que supuestamente sus regalías no le han sido pagadas desde hace cuatro años (Foto: Captura de YouTube/Ventaneando)

Andrés García y Roberto Palazuelos se habían reconciliado después de un mal entendido, pero ahora volvieron a tener problemas por la presunta venta de una de las propiedades del actor de 80 años de edad y en el programa Ventaneando aclaró la situación actual de una de sus viviendas y su relación con el “Diamante Negro”.

En la entrevista García se mostró furioso ante las declaraciones de Palazuelos al asegurar que se vendería su propiedad “El Castillo”. “No es cierto eso ¿a qué te refieres? [...] que no esté diciendo pendej*das, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, comentó.

El actor ha asegurado que no quiere vivir más de 85 años para no depender de alguien (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Cuando los conductores le mencionaron que Palazuelos había confirmado que le iba a entregar el dinero en mensualidades, el artista conocido por su papel en Chanoc reveló que la única persona con la autorización de vender la propiedad es su hijo Andrés. “Vamos quedando claros, ‘El Castillo’, el único que está autorizado para venderlo no es Roberto Palazuelos, es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío. Roberto se está adjudicando cosas que, pongámonos en el mejor de los casos, hayan sido de buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito que ya está a punto de morir, ¡no hombre!, me sobran pantalones y fuerzas, no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo”.

Andrés aseguró que quitará a Roberto Palazuelos de su testamento para evitar más conflictos. “Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, por lo que el “Diamante Negro” dejaría de ser el responsable de la mitad de los bienes del actor de 80 años.

En le testamento de Andrés García Palazuelos tiene el 50% de las propiedades; mucho más de lo que le dejó a su esposa e hijos, quienes se quedaron con 10%, respectivamente.(Foto: captura de pantalla/YouTube)

Roberto Palazuelos había confirmado en el programa Hoy que “El Castillo” ya tenía un comprador y que ahora estaban en la etapa de la revisión de contrato, pero adelantó el acuerdo: “Se le va a ir pagando de mensualidades, lo cual se me hace más apropiado porque así Andrés se administra mejor y así podemos irle garantizando muchos años de abundancia para que un hombre que fue la leyenda que es y que tuvo el éxito que tuvo, mantenga el nivel de vida que siempre tuvo”, aseguró.

Además, Andrés García había informado al programa Ventaneando que todas sus propiedades van a ser vendidas, y no heredadas, incluyendo “El Castillo”, además de otras de sus famosas propiedades así como la casa de Pie de la Cuesta, en Acapulco, donde actualmente vive.

Andrés dijo que espera habitar su hogar menos de cinco años, por lo que planea venderla acordando con el nuevo dueño que le deje vivir ahí durante los años que le restan hasta su muerte, de esta forma aseguraría una buena calidad de vida para sus próximos años.

Andrés García cumplió 80 años en el mes de junio (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

“Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya”, dijo el primer actor mexicano.

