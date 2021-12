Roberto Palazuelos sí vendió la transmisión de su boda a Televisa

Yadira Garza y Roberto Palazuelos llegaron al altar el 12 de diciembre de 2004 en Acapulco, Guerrero. (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Durante su reciente participación en el programa SNSerio, el actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos confesó haber llegado a un acuerdo económico con Televisa para la transmisión al aire de su boda en diciembre de 2004 con Yadira Garza.

El Diamante Negro recordó en el programa su relación con la regiomontana Yadira Garza con quien compartió 13 años de matrimonio. Comentó que al inicio la relación fue complicada pues él se encontraba en la Ciudad de México en las grabaciones de Big Brother y ella vivía en Monterrey, no obstante, después de 5 años de relación se casaron.

“Les decía a los de Big Brother: ‘Por favor, sáquenme de aquí, me quiero casar, ya me quiero ir, se come de la burger’... Finalmente, yo salgo, quedaban como cuatro. No gané el premio, pero me mandó a llamar Televisa. Ven que me iba a casar y me dicen: ‘Oye, nos interesa mucho tu boda’”, platicó.

A pesar de no haber ganado la gratificación del reality Big Brother, Roberto Palazuelos tuvo la oportunidad de obtener un ingreso económico al llegar a un acuerdo con la televisora de San Ángel para la transmisión no solo de su boda, sino también de su fiesta de despedida de soltero y su luna de miel.

“Les digo: ‘No gané el premio de Big Brother, a mí me interesa mucho ganar el premio’, así nos arreglamos. Paran un Siempre en domingo, lo paran por completo y transmiten tres horas de mi boda, porque transmiten la fiesta de soltero, la boda y la salida a la luna de miel”, comentó.

Roberto Palazuelos no ganó el reality show Big Brother, pero sí logró un acuerdo económico con Televisa para la transmisión de su boda en cadena nacional (Foto: @papipalazuelosbrand/ Instagram)

Yadira Garza y Roberto Palazuelos llegaron al altar el 12 de diciembre de 2004 en Acapulco, Guerrero. El encargado de producir la boda fue Luis de Llano Macedo y el evento duró más de tres horas en cadena nacional.

A la celebración asistieron compañeros suyos del medio, así como políticos, empresarios y deportistas.

“La mía fue impresionante porque fueron tres horas en cadena nacional y se sacó Siempre en domingo.... El rating impresionante, olvídate, mi boda fue de lo más comentado en su momento y luego ya nos fuimos de luna de miel”, añadió.

El Diamante Negro y Yadira Garza se separaron en 2016 después de 13 años de matrimonio (Foto: @robertopalazuelosbadeaux/instagram)

La historia de amor entre Roberto Palazuelos y Yadira Garza dio un giro inesperado cuando en 2016 a través de un comunicado de prensa anunciaron su separación. De acuerdo a sus declaraciones, el divorcio se dio de forma pacífica y ambos quedaron en muy buenos términos.

En octubre de 2016, el actor dio detalles sobre su separación en entrevista para el programa ¡Cuéntamelo Ya! de Televisa, expresando que Yadira Garza viajó desde Miami a Cancún para la firma del divorcio.

“Luego nos sentimos muy tristes, nos fuimos a comer, platicamos de muchas cosas, nos abrazamos, nos perdonamos, nos dijimos que nos queríamos mucho, se veía guapísima, le di todo lo que me pidió, la dejé rayadísima. Yo el mensaje que le dejo a cualquier hombre mexicano es que, si se van a divorciar, no hay que ser pocos hombres, a la mujer la tienes que dejar bien, más si te dio un hijo, si te dio su vida”, comentó en aquel tiempo.

El divorcio del Diamante Negro y Yadira Garza se llevó a cabo de una forma pacífica y ambos quedaron en buenos términos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Yadira Garza también es madre del único hijo de el Diamante Negro, Roberto Palazuelos Jr. por lo que aún sigue figurando en la vida del actor constantemente.

La relación entre ambos es tan buena, que incluso después de su divorcio, Yadia Garza tuvo una participación en el reality show que Roberto Palazuelos produjo para MTV donde él la presentó así: “Yadira no es mi pareja, pero es mi familia. Todo mundo apostaba a que yo no iba a durar casado ni un año y duré más de 10, creo que para los dos fue muy difícil el divorcio, logramos cerrar el círculo con amor y somos, casi, vecinos”, comenta en uno de los capítulos de Palazuelos Mi Rey.

A lo largo de la historia de la televisión mexicana únicamente se han transmitido la unión de 4 parejas en la pantalla chica, entre las que destacan la de Lucero con Mijares, Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, y la más reciente fue la que fue la boda de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo.

SEGUIR LEYENDO: