Así serán las dos fiestas de XV años que Alicia Machado hará para su hija

Alicia mencionó que respeta la privacidad de su hija (Foto: Instagram/@machadooficial)

Alicia Machado volvió al ojo público después de estar en el reality show La casa de los famosos, del cual salió ganadora. Sin embargo, después de estar varios meses aislada del mundo, poco a poco la ex Miss Universo ha ido recobrando su cotidianidad.

Es por ello, que en fechas recientes, decidió revelar para Sale el Sol sobre las próximas celebraciones que le hará a su hija Dinorah, quien está por cumplir XV años.

“Ya estoy preparando la quinceañera, ya me estoy preparando. Ella quiere dos fiestas, quiere que le haga una quinceañera clásica en México porque ella también es mitad mexicana y allá tiene su familia”, comenzó a contar la venezolana.

Añadió que sería un momento muy tradicional y contaría con los conocidos chambelanes, así como los rituales que se llevan a cabo para esta fecha tan importante.

“Tenemos muchas personas muy queridas en México que son nuestra familia, son amistades entrañables que me han ayudado también en este proceso.

Dinorah, la hija de Alicia Machado no saludó a Roberto Romano en la final del reality show (Foto: Instagram/@machadooficial)

Machado reveló que le gustaría que la misa fuera en la Basílica de Guadalupe, ya que es devota de la virgen y añadió que no sabe si Dinorah invitará a la prensa ese día.

“¿Te imaginas? si ella quiere, yo nunca la obligo a nada cuando ella ha querido a salir a los medios, ella sale. Cuando me dice, mamá, no quiero que me tomes fotos o que comparta lo que hacemos, no lo hago. Porque la famosa soy yo y eso es algo que uno tiene que aprender a respetar de las personas que nos rodean a nosotros, explicó.

Respecto al segundo evento, destacó que estaba pensado para llevarse a cabo en Estados Unidos, ya que su pequeña también tiene una vida ahí. Además, aprovechó para contar que Dinorah no tiene intenciones de ser actriz.

“A ella le gusta mucho el tema de la biología marina, se quiere especializar en tiburones. Me sale medio científica, a veces se me pone rebelde, pero yo le hago ver que estos sacrificios, hija, son para que tengas una mejor educación, para que tú vayas a un mejor colegio, paso tiempo contigo”, expresó.

En este sentido confesó que ser mamá soltera no ha sido nada sencillo, pero es algo que le ha dejado muchas gratas enseñanzas.

“Yo vivo con mi hija 24 horas al día y ella es mi prioridad. Ella desde el día que nació y todas mis decisiones, tanto profesionales, como personales, desde que ella nació van en función de ella. Por lo menos hasta que tenga 18 años y que yo tenga su custodia y sea responsable”, añadió.

Alicia ganó la casa de los famosos (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Machado puntualizó que, debido a la adolescencia en la que se encuentra Dinorah, en ocasiones sí ha tenido que rechazar proyectos para no dejarla sola.

Cabe recordar que a inicios de diciembre, la ex Miss Universo festejó su cumpleaños número 45 con una fotografía donde posa frente al espejo semidesnuda y a varias horas de su publicación, el post ha logrado burlar la censura que Instagram impone a ese tipo de contenidos.

Para la protagonista de melodramas como Infierno en el paraíso, Hasta que el dinero nos separe o Una familia con suerte los últimos meses han sido de grandes cambios en su vida, tanto anímicos como físicos, una muestra de ellos es el cuerpo más delgado y tonificado que ahora muestra de manera más libre, según las descripciones de sus pies de fotos.

