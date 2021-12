Así pasó la navidad Viggo Mortensen de “El señor de los anillos” en Hermosillo, Sonora

La visita del actor se dio a conocer por la poeta originaria de la comunidad Zara Monrroy Foto: Archivo

México es un destino recurrentemente socorrido por los turistas, y a través de los años, algunos famosos de talla internacional también han caído rendidos en distintas ocasiones a los encantos de los sitios turísticos del país.

Tal es el caso del actor Viggo Mortensen, que ha sido la sensación en las redes sociales gracias a su inesperada visita a Hermosillo, Sonora. El actor famoso por su participación en la saga de películas de El señor de los anillos estuvo de visita en la capital del estado norteño del país el fin de semana de navidad, causando el asombro de los lugareños y de quienes se enteraron de su visita por las redes sociales.

El actor y productor estadounidense de ascendencia danesa fue visto enfundado en un jersey del equipo local de béisbol Los Naranjeros, y se tomó algunas selfies con quienes así se lo solicitaron. según algunos testimonios en la red social.

El actor es ampliamente conocido por su papel de "Aragorn", además de su participación en "Green Book: Una amistad sin fronteras" (Foto: Reuters)

El actor que dio ida al personaje de “Aragorn” en la famosa saga esdrita por J. R. R. Tolkien, visitó Punta Chueca, tierra de la Tribu Seri. Así lo dio a conocer la artista Zara Monroy, quien en su perfil de Facebook publicó una foto con el aclamado candidato a Mejor actor.

“Con el actor y productor #viggomortensen ¡es muy lindo, y usted me cae súper bien! #aragorn #señordelosanillos ¡qué gusto conocerlo y estrecharle mi mano al de usted! #soyfan pero no le cuenten a nadie porque muero si se entera que soy fan. #estasfotossonperfectas ¡amo!”, escribió la cantante y compositora local.

Viggo Mortensen pasó el fin de semana en Sonora, causando la sensación entre los lugareños Foto:Instagram

Por otra parte, admiradores del histrión lamentaron no haberse enterado a tiempo de la presencia del actor en tierras sonorenses: “No puedo creer que Viggo Mortensen esté en Hermosillo y no me di cuenta”, se lee en Twitter bajo el hashtag #ViggoMortensenEnSonora.

En tanto, otros internautas aseguraron haber visto al actor y director en un restaurante ubicado al poniente de Hermosillo. En las fotografías publicadas por la cantante comcaác también se le puede ver al actor portando un amuleto de la buena suerte en color verde, objeto característico de la tribu seri.

Punta Chueca, ubicada a poco más de 130 kilómetros de Hermosillo, en la playa, frente a la gran isla del Tiburón, es una región habitada por la etnia serie (comcaác), una de las más representativas de Sonora, además de los yaquis, quienes de igual forma que la mayoría de las comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza y falta de servicios.

El actor portó un jersey de Los naranjeros y un amuleto propio de la tribu Foto: Zara Monrroy

En redes sociales se ha señalado que Mortensen habría visitado el pueblo con el fin de brindar apoyo y conocer la cultura de los lugareños. Y es que Zara Monnrroy también se ha identificado como activista por el apoyo en pro de su pueblo, comunidad que carece de infraestructura hídrica y agua potable, por lo que se infiere que el actor estadounidense estaría involucrado en temas de ayuda a los locales.

Zara Monrroy habilitó una recaudación en la plataforma Airfounding.net en apoyo al pueblo: “Estamos recaudando fondos para el agua potable y el acceso a la salud den nuestro territorio Comcaác, esperando contar con sus aportaciones para seguir en esta lucha y resistencia de nuestro pueblo para que tengamos una vida mejor en los temas principales como el agua potable, salud y cultura”, escribió la artista en la petición.

Rubén Albarrán ha visitado la entidad en múltiples ocasiones recientemente Foto: Reuters

El actor de El señor de los anillos no ha sido la única personalidad del mundo de la fama en brindar su ayuda a la etnisa sori. Ya a lo largo de 2020, en distintas ocasiones en medio de la pandemia, el músico Rubén Albarrán, vocalista de la banda Café Tacvba, acudió al poblado para establecer contacto con los habitantes.

Apenas en octubre de este año, el cantante se presentó en un bazar cuyo objetivo fue recaudar fondos en ayuda a la tribu sori. El cantante de temas como El baile y el salón y La ingrata se presentó en concierto en la localidad alternando con la banda comcaác Hamac Caziim.

