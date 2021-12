Ari Borovoy podría tomar acciones legales contra la bioserie de OV7

El cantante explicó que no ha sido entrevistado para la creación de su personaje (Foto: Instagram @ariborovoy)

El pasado 17 de diciembre, el cantante Ari Borovoy explicó en Ventaneando cuál es su postura ante la producción de la bioserie de OV7, desde entonces aclaró que no había sido solicitado para la aparición de su nombre en la misma.

Sin embargo, en la revista TV Notas se aseguró que Borovoy incluso procedería legalmente en contra de la serie si su nombre es mencionado, esto debido a que teme ser presentado como un villano o una mala persona.

La fuente de esta revista aseguró que el integrante de OV7 habría descubierto que sería mostrado como un “antagonista” cuando le mandaron la sinopsis de la serie, además de que nunca lo entrevistaron para construir su personaje.

Borovoy teme ser mostrado como "el malo" de la historia (ig: ariborovoy)

En Ventaneando, el directivo de Bobo Producciones mencionó lo siguiente:

“No, a mí no me ha tocado, la verdad es que ni siquiera estoy enterado, si me buscan contentísimo les platicaré de qué se trata, estoy esperando a que me manden y me platiquen de qué va este papel que habla de mi infancia, antes de firmar algo, sin saber de qué se trata, pero no, yo no he tenido acercamiento con ellos en meses o años”.

Incluso Borovoy aseguró que ni siquiera está enterado de los detalles vitales de la serie de producen sus compañeros. Cabe señalar que la bioserie de la banda estará bajo la producción de la casa de contenidos de Eva Longoria y Pepe Bastón, empresa que ya tuvo contacto con otras integrantes de OV7 como Mariana Ochoa, Erika Zaba y Lidia Ávila.

La banda está pasando por distanciamientos y diferencias (Foto: Instagram/@oficialov7)

Tanto la revista como el programa de TV Azteca coincidieron en que el intérprete de Te quiero, tanto, tanto estaría dispuesto a proceder legalmente si la serie utilizara su nombre sin su previa autorización. “El área legal tendría que hacer lo que tenga que hacer, me imagino”, mencionó cuando fue cuestionado en Ventaneando.

“Hasta el día de hoy yo no estoy en ese proyecto, no estoy enterado de lo de las entrevistas, es eso, es esperar a ver qué me mandan, ¿no?, si yo te lo pongo a ti y yo voy a hacer una serie de tu vida, ¿tú permitirías que yo escriba sin que tú sepas de qué se va a tratar?… yo tampoco”, explicó además el actor de 42 años.

El temor de Ari Borovoy es que la serie no ilustre los hechos lo más apegados a la realidad, pero su condición para permitir el uso de su identidad sería que la historia se muestre exactamente como fue. “Si se está diciendo la verdad, y nada más que la verdad, con mucho gusto voy a firmar, si no se está diciendo la verdad, no van a contar conmigo”, declaró en Ventaneando.

Borovoy no participará en la gira (Foto: Instagram @ariborovoy)

Esta polémica por la bioserie de OV7 surgió en medio de las diferencias que tuvieron los integrantes de esta agrupación musical, luego de que la banda fuera eliminada de algunas fechas de la exitosa gira 90s Pop Tour, se dio a conocer que los Onda Vaselina estaban pasando por una mala racha que tendría que ver con los contratos financieros y la repartición de las ganancias derivadas de la gira, por lo que el anunciado tour por los 30 años se ha ido aplazando, primero por la pandemia y luego por diferencias entre ellos.

A finales de agosto de este mismo año, Ari Borovoy fue quien llamó a sus compañeros a reunirse para limar asperezas, pues según él, sólo les faltaba dialogar. “Hice una convocatoria para juntarnos, todavía no tenemos claro ni el día ni la hora, ni el lugar, pero espero que pronto lo tengamos, todavía no se sabe nada, todavía no hay nada claro señores”, expresó el cantante de Vuela más alto.

Sin embargo, dos meses después, el cantante anunció que no participaría en el 90′s Pop Tour, la gira pospuesta.

SEGUIR LEYENDO: