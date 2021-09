Lidia Ávila confirmó avances en la bioserie de OV7: “ya estamos en otro proceso”

Lidia lanzará canciones como solista en medio de la pausa de OV7 (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Tras la comentada separación entre los miembros de OV7, quienes han aceptado permanecer distanciados por distintos factores, entre ellos la pandemia, ahora dos de ellos han dado declaraciones que vislumbran una reconciliación de la banda.

Fue Ari Borovoy a quien interceptaron los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde el director de Bobo Producciones dejó entrever que está más cerca el anuncio de la realización de la gira de los 30 años del grupo pop. El cantante dijo que hace unas semanas los integrantes llegaron al acuerdo de no hacer declaraciones públicas.

“Consideré en ese momento que era muy importante reunirnos nosotros siete a puerta cerrada, y no hacer lo que se estaba empezando a salir de control, ya tuvimos un par de reuniones, todavía no les puedo decir nada, si hubiera ya una respuesta tampoco lo haría yo en lo personal, lo haremos los siete en su momento cuando suceda”, dijo el empresario.

Ari respeta el "pacto de silencio" con sus compañeros (Foto: Instagram)

Por otra parte, Lidia Ávila también admitió en otro momento con la prensa que “las cosas se estaban saliendo de control”, por lo que los cantantes decidieron cerrar filas.

“De pronto las cosas se salieron un poco de control y bueno, ahora decidimos, como cerrar, como siempre lo habíamos hecho y no hablar más allá de lo que ya se habló y como les digo, cuando se tenga que anunciar algo pues ya será en conjunto los siete.

Cuando sea la gira, cuando no, también está la gente de OCESA, que es el promotor de esta gira, que en su momento tendrán que anunciar las nuevas fechas, cuándo se hará la gira, y como siempre lo digo, los tiempos de Dios son perfectos y cuando se haga, será el mejor momento”, expresó.

El libreto de la bioserie de OV7 está en los últimos ajustes (Foto: Instagram/@oficialov7)

Sobre la especulada serie biográfica sobre la carrera de La Onda Vaselina/OV7, Lidia adelantó que por fin pudieron avanzar en el proyecto, por lo que se están definiendo cuestiones del libreto, para lo cual la también actriz ya tuvo acercamiento con los escritores del proyecto comandado por Óscar Schwebel, su compañero de OV7.

“Ya tuve yo la entrevista con los escritores donde querían escuchar todo lo que ellos habían investigado y que habían documentado, querían escucharlo de mi parte, para que la persona que me vaya a interpretar sea lo más cercana a mí en esencia, en forma y carácter. Estuvo muy padre, fue una reunión como de dos, tres horas muy a gusto y creo que va a haber un poco más para realmente dar ya el último toque”, añadió.

Lidia aseguró de nueva cuenta que la cuestión económica no ha sido un tema para consolidar la tan esperada gira, proyecto que se ha postergado en varias ocasiones: primero por la salida de OV7 de Bobo producciones para firmar con OCESA, y luego por las vicisitudes de los eventos en vivo en medio de la pandemia que lleva activa casi dos años.

“(Lo de la parte económica) nunca ha sido tema, cada uno está… Óscar está en Los Angeles con su proyecto de escribir, ya terminó lo de la serie de OV7, que ya estamos en otro proceso mucho más avanzado, estamos muy emocionados porque va a quedar increíble”, expresó.

La cantante fortalecerá sus proyectos personales mientras la banda llega a un acuerdo (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Sin embargo, la cantante no deja la música, y en estas últimas semanas ha lanzado en plataformas digitales un par de temas en su faceta como solista:

“Estamos en una pausa, a lo que voy a hacer sin ninguna pretensión es por el hecho de que no tengo una disquera, no es un proyecto como tal, lo voy a subir a las plataformas y si de ahí pasa algo, surge algo, qué mejor. Cuando las cosas se hacen de otro punto de vista es cuando suceden. A ver qué pasa en estos mesecillos que les estaré anunciado las canciones que voy subiendo. No sé si las voy a subir todas de un jalón, son poquitas, son como cinco o seis canciones”, contó la intérprete de Mírame a los ojos.

SEGUIR LEYENDO: