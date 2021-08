Ari Borovoy envió una convocatoria a los OV7 para reunirse: “hay muchas cosas por resolver”

El empresario desea que los problemas de OV7 se resuelvan en privado (Foto: Instagram)

Parece ser que las rencillas y el distanciamiento entre los miembros de OV7 están próximos a llegar a su fin, pues luego de semanas de declaraciones, dimes y diretes, algunos de los integrantes ya han dado muestras de querer solucionar los problemas que los mantienen alejados desde hace meses.

Y es que en estos momentos de pandemia, trascendió que los OV7 tuvieron desavenencias no sólo profesionales, sino de índole personal, situaciones que minaron la relación tan sólida que habían demostrado al paso de más de tres décadas, pues los cantantes se conocen y son “como una familia” desde que eran unos niños comandados por Julissa.

Ahora es Ari Borovoy quien llamó a sus compañeros a reunirse para limar asperezas; de acuerdo al presidente de Bobo Producciones, empresa que ya no maneja la agenda de presentaciones de OV7, sólo les falta reunirse en privado.

Ari dijo que ya no va a habar ante los medios sobre sus rencillas con la banda pop (Foto: ig: ariborovoy)

Fue en un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Borovoy confesó que ya realizó una convocatoria dirigida a Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Érika Zaba, Oscar Schwebel, Kalimba y M’Balia Marichal.

El artista señaló que por el momento actual no ha quedado todavía claro cuándo podría llevarse a cabo la reunión, largamente esperada por los fans, pero dejó ver que todos los integrantes se encuentran de acuerdo en que lo que necesitan es volverse a ver presencialmente.

“Hice una convocatoria para juntarnos, todavía no tenemos claro ni el día ni la hora, ni el lugar, pero espero que pronto lo tengamos, todavía no se sabe nada, todavía no hay nada claro señores”, expresó el cantante de Vuela más alto.

La gira por los 30 años de OV7 se ha visto pospuesta desde antes de la pandemia (Foto: Instagram @oficialov7)

Aunque admitió que quedan problemas por resolver, destacó que la propuesta de reunirse ya está sobre la mesa. Aunado a la intención que los OV7 han mostrado por dejar sus rencillas atrás, un nuevo anuncio de la banda pop estaría por aparecer en los próximos días.

“Hay muchas cosas que resolver, ya estaremos en tiempo para poderlo hacerlo, ojalá que pronto podamos darle alguna buena noticia al respecto, la propuesta ahí está”, añadió.

Tal como lo dijo hace unos días Kalimba, Borovoy también considera que la reunión de los integrantes debe ser en privado y alejados del ojo público, además consideró que hablar sobre los detalles del grupo en los medios de comunicación podría ser contraproducente para los cantantes.

Una bioserie que cuenta la historia de la banda está cocinándose (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

“Lo único que se tiene que hacer es hablar, no les puedo platicar mucho puesto que fui el primero en proponer no hablar hacia fuera”, sentenció.

Para finalizar, Ari agradeció a los seguidores del grupo y expresó que desea pronto tener una buena noticia para el público que los ha seguido por ya 32 años:

“Todo se sabrá en su momento, no es el momento para decirles nada, que los queremos, que los amamos y que ojalá pronto les tengamos una buena respuesta”, finalizó.

Hace unos días en una entrevista concedida para el programa Chismorreo, Mariana Ochoa habló sobre los problemas al interior de OV7. La cantante afirmó que los inconvenientes que se han presentado deberán ser resueltos de forma privada, pues expresó que se consideran una familia, y los problemas familiares se deben resolver en casa.

Mariana Ochoa ha tocado el tema de los problemas en OV7 y aseguró que dejaron de hablarle algunos compañeros (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

“La verdad es que yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, las cosas se van acomodando. Y pues nosotros siete no dejamos de ser una familia. Ahora sí, que tire la primera piedra quien no haya tenido un pleito dentro de su familia”, afirmó Mariana cuando se encontraba saliendo de las instalaciones de Televisa, donde participa en el reality show Los chiquillos de Hoy, dentro del programa matutino.

La cantante dijo que sentarse a hablar las cosas es lo mejor que pueden hacer, pues las decisiones siempre se han tomado así, y durante varias décadas han llegado a buenos términos discutiendo entre ellos.

