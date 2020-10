El regreso de RBD: por qué Dulce María y Alfonso Herrera no estarán en “Ser o parecer”

Cuatro de los seis integrantes del grupo mexicano se presentarán en diciembre próximo (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Luego de confirmarse la reunión de cuatro de los seis integrantes de RBD, Christian Chávez explicó las razones de Dulce María y Alfonso Herrera para no participar en el evento virtual llamado Ser o parecer y que será transmitido el próximo 26 de diciembre, a 12 años de su última presentación en vivo.

Ayer Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann anunciaron desde sus redes sociales que unirán sus voces en un concierto en vivo, con el que agradecerán el cariño que sus fanáticos aún les guardan a pesar de su separación en 2008 y el rotundo éxito que tuvieron sus canciones tras su debut en plataformas digitales hace unas semanas.

“Después de 12 años , otra vez juntos en la unión virtual global #rbdisback #seroparecer2020 boletos a la venta 4 de octubre”, escribieron los actores y cantantes y sus redes sociales.

En cuestión de minutos, los seguidores aceptaron con emoción el regreso de sus artistas a los escenarios para un evento especial, pero pronto cuestionaron las ausencias de dos de los seis pilares de la agrupación: Alfonso Herrera y Dulce María, por lo que el mismo Christian Chávez explicó las razones detrás esta situación.

El también actor explicó que sus ex compañeros no estarán en el evento virtual Ser o parecer por decisión propia, ya que él está muy enfocado en su proceso actoral y ella prefiere dedicarse por completo al nacimiento de su hija e incipiente maternidad.

“Lamentablemente Poncho decidió no participar y Dulce hace poco nos canceló, lo íbamos a hacer en marzo pero respetando que quiere darle prioridad a su hija, y eso es algo muy respetable, pero nosotros no queremos dejar de celebrar con ustedes lo que es la música de RBD porque es algo espectacular”, dijo Chávez a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Poncho Herrera prefiere enfocarse en su carrera actoral (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO)

El protagonista de la tercera temporada de La casa de las flores fue más preciso sobre los motivos de Alfonso Herrera: “Sabemos que nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo”.

Esta situación fue confirmada por el mismo protagonista de Amarte duele, quien desde su red social posteó varias imágenes para documentar su más reciente trabajo artístico.

Dulce María tiene por prioridad el nacimiento de su hija. (Foto: Instagram)

Dulce María ya había hablado de su ausencia en esta reunión de RBD. En entrevista con el programa Un Nuevo Día, la también actriz comentó que su prioridad ahora es su maternidad y por esto mismo no quiere defraudar a los fanáticos con una participación en la banda mexicana surgida de las grabaciones de la telenovela Rebelde de Televisa.

“La verdad es que yo, como les he estado platicando todos estos meses, estoy enfocada obviamente en la maternidad; tengo casi siete meses (de embarazo) y ahorita, por más que quisiera, no podría estar al cien en algo tan importante como lo sería un reencuentro (...) En este momento no (puede) porque estoy cercana a parir y luego viene el post parto. Para mí no es un momento para poderme entregar a eso, menos en pandemia. Es mucho riesgo”, mencionó.

Este “tributo a RBD”, como lo definió Christian Chávez, fue planeado como “un regalo de Navidad de nuestra parte para los fans”, informaron los artistas a Efe.

Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann compartirán el escenario desde México y se presentarán con la música y los bailes que convirtieron a RBD en un fenómeno internacional.

(Foto: Instagram de Anahí)

“Estamos muy emocionados y agradecidos porque esto ha sido hecho por ellos. Por nuestros fanáticos que nunca dejaron de pedirlo”, declaró a Efe Christian Chávez, quien presentó hace dos semanas la canción “Celos” y graba en Miami “La suerte de Loli”.

Perroni, por su parte, añadió: “el cariño por RBD no solo es por nuestros recuerdos, sino por ese hilo que nos une con tanta gente que nos quiere. Por ellos todo”.

Las entradas para Ser o parecer se comenzarán a vender a partir del 4 de octubre -cuando se celebra el “Día mundial de RBD”- en la página web “seroparecer.world”.

Antes, los días 2 y 3 de octubre, habrá una preventa a través de la plataforma de “streaming” de música Spotify.

(Foto: Twitter de RBD)

El precio será de USD 15 (aproximadamente 333 pesos mexicanos) en preventa y USD 20 (cerca de 442 pesos) para el público en general.

Los fanáticos también podrán subir a la página videos sobre lo que significa RBD para ellos o cantando y bailando sus canciones favoritas.

El material se compartirá el día el 26 de diciembre hasta las 18:00 hora local de México (23.00 GMT), cuando comenzará el concierto.

