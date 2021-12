La impactante foto de Natalia Téllez embarazada con la que sorprendió a sus fans

Natalia Téllez compartió su pancita (Foto: Ig natalia_tellez)

Hace unos meses, Natalia Téllez reveló que próximamente será mamá de una niña. Así, con el paso del tiempo, la actriz no ha dejado de compartir con sus seguidores su proceso durante el embarazo.

En esta ocasión, la conductora de Netas Divinas decidió mostrar una foto en su Instagram donde se le ve más reluciente que nunca y presumiendo su prominente pancita.

“Pelatzo de embartzo”, escribió en la descripción.

En la imagen se puede observar a la artista con un vestido gris estampado, mientras posa de frente y se remueve su característico cabello pelirrojo.

Rápidamente, los internautas y algunos compañeros del medio reaccionaron y halagaron la belleza de Téllez.

“Kermoza”, escribió Paulina Goto, mientras que Rebecca Jones corroboró con un: “Exaaaacto”.

Cabe recordar que, a días de iniciar las festividades decembrinas, Natalia Téllez confesó que la navidad no es de su agrado.

Natalia Téllez habló sobre la navidad (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

“Lo que siento es que la Navidad no es tan especial, a mí no me encanta porque tienes muchas expectativas y porque la gente luego se pelea. De pequeña yo tenía una expectativa muy alta y nunca era así, además la gente gasta mucho y engorda”, comentó en Netas Divinas. Incluso sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magun y Paola Rojas estuvieron de acuerdo con el punto de vista de Téllez.

A pocos meses de recibir a Emilia, la nueva integrante de la familia, Natalia expresó que no fomentaría en su hija la creencia en Santa Claus. Reconoció que ella no creció con esa tradición tan arraigada, es por eso que decidió que su hija tampoco lo haga.

“Me van a odiar mucho, porque yo no crecí con la tradición de Santa Claus y de hecho yo no le voy a decir de Santa Claus a Emilia”, contó. Mientras que Paola Rojas y el resto de sus amigas, revelaron que ellas se encargarán de que la bebé de Natalia se enamore de la navidad y tenga presente las costumbres y tradiciones.

Natalia Téllez presumió su pancita en un diminuto bikini (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

“Yo estoy de acuerdo con Natalia, te voy a decir el por qué: todos los papás ahí vamos rifándola, trabajando todo el año comprando los regalos, envolviéndolos, poniéndolos debajo del árbol, para que el niño esté agradecido con un señor gordo del Polo Norte, dijo Magun.

El 20 de septiembre, Natalia Téllez sorprendió en redes sociales con el anuncio de su primer embarazo.

“Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría”, escribió en la publicación que ya acumula casi 80 mil me gusta.

Compartió que, cuando intentó embarazarse, puso una fotografía de su madre junto a la repisa de su cuarto y cuando le dio la noticia a su novio Antonio Zavala, recordó a su mamá inmediatamente.

Además, la conductora reveló que sus grandes inspiraciones durante este proceso son sus compañeras del programa entre las que se encuentran Paola Rojas y Daniela Magun.

“Me cambio en definitivo este programa para abrir mis paradigmas, prejuicios, no es que sea otra persona, o tal vez si, pero conocerlas (a sus compañeras del programa), conocer a Antonio (su pareja), trabajar cosas mías, de mis perdidas, de mi mamá, de mi abuela y mi familia”, explicó.

