“Voy a mandar piolines”: Natalia Téllez habló de sus cambios durante el embarazo

Natalia Téllez presumió su pancita en un diminuto bikini (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Recientemente, Natalia Téllez dio a conocer que próximamente será madre de una niña. Sin embargo, los cambios que ha ido atravesando en los últimos meses han sido muy reveladores para ella y en la forma de concebirse como mujer.

Fue en la más reciente emisión de Netas Divinas, donde las conductoras estuvieron platicando sobre las crisis de identidad. Por tanto, Téllez remarcó que no sólo su cuerpo se ha ido modificando, pues las personas a su alrededor también la tratan diferente.

“Como estos hipócritas que llego y les miento la m*dre y me dicen: ‘Hola, señora Natalia”, señaló la actriz en tono juguetón.

Asimismo, la futura mamá contó una anécdota que le sucedió y añadió que aún no se acostumbra.

En el aeropuerto se me cayó un suéter y las señoras así de: ¡Ayúdenla! y yo de, sí tengo brazos, señora.

Natalia mencionó que estaba embarazada (FOTO: Especial /Instagram/@natalia_tellez)

Ante esto, Consuelo Duval le recomendó a su amiga que disfrutara los cuidados que otras personas le ofrecen durante esta etapa de su vida. A lo que Natalia respondió:

“Me dejo querer, pero ya cuando Consuelo me manda sus stickers de mamá cargando a un bebé y ya en vez de ch*ngarla me da ternura, digo: ‘Estoy al borde del precipicio y voy a mandar piolines que digan buenos días, que tengas una hermosa mañana’ Me da miedo eso”, dijo la joven artista.

Entre risas, Paola Rojas le aconsejó a Téllez que no se preocupara de más y disfrutara el proceso.

“Va a ser pasajero, cada quien lo vive distinto, pero es tanto y tan profundo el cambio, que si de pronto eres tantito cursi, no quiere decir que vayas a ser rosa para siempre. Yo creo que te transformas y te enriquece, son nuevas facetas de ti que no conocías”, comentó Rojas.

Después de que hace unas semanas Natalia Téllez confirmara su embarazo en Netas Divinas, el programa se convirtió en una caja de constantes sorpresas, pues la conductora no ha dejado de compartir detalles de todo su proceso.

se dio a conocer el nombre de la primera bebé de Natalia (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Pero de vez en cuando a las amigas de la actriz se les va una que otra cosa y revelan nuevos secretos de la bebé. Fue así el caso de una emisión anterior del programa, cuando Paola Rojas sorprendió a todos.

“Iba en el coche viendo unas fotos hermosas que Natalia acaba de publicar en Instagram, donde ya se veía su pancita, ya más bien panzota; la veo hermosa y estoy emocionada, pero conmovida de ser tía de Emilia, porque así se va a llamar la nena”, admitió Paola.

Después de escuchar esta declaración, la futura mamá no dudó en corroborar lo que dijo Rojas. Luego que las cuatro confirmaron que la pequeña se llamará Emilia, la conductora del noticiero matutino siguió con su historia.

Entre los posibles nombres que Natalia Téllez tenía seleccionados también estaban Lucía, Miranda e incluso Martha, como su mamá.

Otro dato que se espera sea revelado es la fecha del nacimiento de Emilia, mientras tanto Nat ya le pidió a sus compañeras conductoras Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún que hagan sus apuestas para adivinar el posible momento.

Es importante resaltar que la también actriz contó en el programa toda su experiencia desde que supo que estaba embarazada.

“Dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebés, yo lo que pienso es que hay que tener derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, pude crecer y madurar. Era una decisión que no podía tomar a la ligera”, destacó.

