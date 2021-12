Natalia Téllez reveló por qué no le gusta la Navidad

Natalia Téllez habló sobre la navidad (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

En esta época navideña es muy normal que los artistas muestren su emoción por las fechas, aunque Natalia Téllez reveló que no es de su agrado.

“Lo que siento es que la Navidad no es tan especial, a mí no me encanta porque tienes muchas expectativas y porque la gente luego se pelea. De pequeña yo tenía una expectativa muy alta y nunca era así, además la gente gasta mucho y engorda”, comentó en Netas Divinas. Incluso sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas estuvieron de acuerdo con el punto de vista de Téllez.

A pocos meses de recibir a Emilia, la nueva integrante de la familia, Natalia expresó que no fomentaría en su hija la creencia en Santa Claus. Reconoció que ella no creció con esa tradición tan arraigada, es por eso que decidió que su hija tampoco lo haga.

“Me van a odiar mucho, porque yo no crecí con la tradición de Santa Claus y de hecho yo no le voy a decir de Santa Claus a Emilia”, contó. Mientras que Paola Rojas y el resto de sus amigas, revelaron que ellas se encargarán de que la bebé de Natalia se enamore de la navidad y tenga presente las costumbres y tradiciones.

Natalia reveló que no le hablará a su bebé sobre Santa Claus (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Yo estoy de acuerdo con Natalia, te voy a decir el porque: todos los papás ahí vamos rifándola, trabajando todo el año comprando los regalos, envolviéndolos, poniéndolos debajo del árbol, para que el niño esté agradecido con un señor gordo del Polo Nort, dijo Magun.

También se cuestionaron sobre los regalos que pedirían para navidad, empezaron con Paola y la conductora respondió que salud para sus seres queridos. Después le preguntaron a Daniela cual era el gusto culposo de estas fiestas decembrinas, a lo que la conductora respondió que ser “víctima de la mercadotecnia” porque le gusta mucho ver felices a sus hijos.

Cuando llegó el turno de Natalia Téllez respondió sobre cual ha sido el peor regalo que le habían dado en navidad, a lo que ella platicó una experiencia que tuvo con una de sus ex parejas. La también actriz confesó que esa relación fue cuando era joven y que él solía hacerle muchos regalos pero ella generalmente casi no lo hacía, aunque la última fiesta decembrina que pasaron juntos, logró ahorrar para comprarle el regalo que tanto quería.

“Él me regaló un chango de peluche con una banana, o sea anduve 6 años con él y en la última navidad, me regaló un chango, se me hizo tan interpersonal”, además Natalia agregó que posiblemente le había hecho este obsequio porque ya no la quería, debido a que tiempo después decidieron terminar con su relación.

Natalia contó su peor experiencia con un regalo de navidad (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Por otro lado, hace unos días Téllez le dedicó un emotivo mensaje a su novio Antonio Zabala por su cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños a ti! Tú y yo y nada mas es necesario. Me llenaste el corazón y me regalaste una familia. TE AMO”, escribió junto a una fotografía donde está el músico cuando era un niño de tres años con su mascota. Ante la dedicatoria, respondió: “Te amo demasiado, me haces inmensamente feliz”.

La publicación se llenó de más de 29 mil “me gustas” y obtuvo de inmediato diversos comentarios: “Mereces todo lo lindo mamacita hermosa!! Felicidades a tu amor, Dios los bendiga”, “Les mando un abrazo enorme”, “Muy feliz cumpleaños al hombre que elegiste para formar una familia. Festejen mucho”, “Los amamos”, “Que bonito lo que le escribes”, entre otros

