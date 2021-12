La dinastía Fernández: una mirada al interior la familia ante la partida del patriarca

Dinastía Fernández (INFOBAE)

La muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, conmocionó a sus miles de fanáticos alrededor del mundo, sin embargo “El Charro de Huentitán” no solo dejó un icónico legado de la música regional mexicana, sino que también dejó a una familia que transmitirá su legado a futuras generaciones.

Con dignidad, respeto, admiración y sobre todo, con el amor de su gente, fue como Chente (diminutivo de Vicente) fue despedido de este mundo, así como de sus dos grandes amores: su familia y su público.

Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, Jalisco. Fue hijo del ganadero Ramón Fernández Barba y Paula Gómez y, tras su muerte a los 81 años, será recordado por ser uno de los mayores representantes de la música regional mexicana.

Vicente Fernández tuvo 3 hijos biológicos con su esposa "Cuquita" y una hija adoptiva que era su sobrina. INFOBAE.

¿Quiénes conforman la dinastía Fernández?

El legado comenzó cuando Vicente conoció a quien sería su esposa y compañera fiel por más de 50 años, María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Cuquita”, a quien conoció durante su infancia cuando el cantante cuando vivía en Huentitán, Jalisco.

“Doña Cuquita” nació el 23 de julio de 1946. A los 17 años decidió darle una oportunidad al amor y fue cuando comenzó a salir con “Chente”.

Los enamorados estuvieron separados por un tiempo, ya que el cantante salió a perseguir su sueño a la Ciudad de México, pero su gran amor logró unirlos de nuevo y el 27 de diciembre de 1963, la pareja contrajo matrimonio.

El fruto de esta relación dejó tres hijos: Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández. Además, la adopción de una mujer: Alejandra, quien es hija de la hermana de Cuquita. A ellos se agregan once nietos y cinco bisnietos que seguirán con el legado de los Fernández.

María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, estuvo casada con Don Chente por 59 años (Foto: Instagram/@vicentefdez)

El mayor de los hijos del matrimonio es Vicente Fernández Jr., quien nació el 11 de noviembre de 1963 en la Ciudad de México. Vicente siguió los pasos de su padre e intentó formar una carrera musical, sin embargo, no tuvo el mismo éxito que “Chente” sobre los escenarios.

Una de las polémicas más grandes del espectáculo ocurrió cuando en 1998, cuando se anunció que el hijo mayor de Vicente Fernández había sido secuestrado.

Los Fernández recibieron un mensaje de los secuestradores, quienes presuntamente formaban parte de una banda criminal conocida como los “mochadedos” debido a su peculiar forma de operar, pues torturaban a sus víctimas, cortando sus extremidades para presionar a los familiares con grandes cantidades de dinero.

Vicente Fernández Jr es el hijo mayor de Vicente y Cuquita (Vicente Fernández y Vicente Fernández Jr. Instagramvicentefdzjr9/)

Vicente Fernández Jr. estuvo privado de su libertad por 121 días.

Según una entrevista de Univisión, con un extrabajador del rancho “Los 3 Potrillos”, durante esa época el Charro de Huentitán se iba a las caballerizas del rancho a “llorar de desesperación”. Finalmente, la familia Fernández pagó $3,2 millones de dólares como rescate y el mayor de los hijos de Vicente, logró regresar a su hogar con sin dos dedos.

Vicente Fernández Jr, es padre de: Vicente, Fernanda, Ramón y Sissi Fernández, quienes fueron producto de su primer matrimonio. El cantante después contrajo matrimonio con la periodista Mara Patricia Castañeda, con quien tuvo un apasionado romance hasta el año 2015. Actualmente, Vicente se encuentra comprometido con la modelo Mariana González y es abuelo de 4 pequeños: Luca, Carlotta, Antonella y Emilio.

Alejandro Fernández siguió los pasos de su padre y logró convertirse en uno de los músicos más destacados de la actualidad. (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

Gerardo Fernández es el segundo hijo biológico de Vicente y María del Refugio Abarca y es el hijo más reservado de la familia, pues se mantiene lejos de los reflectores para llevar una vida como empresario.

Su mayor aparición pública fue en 2011, cuando aspiró por una diputación de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, pero los resultados no le favorecieron.

Aunque desde entonces ha logrado conservar un perfil bajo, recientemente estuvo envuelto en una polémica tras la publicación del libro “El Último Rey”, en donde se señaló al menor de los hermanos Fernández de tener una relación de amistad con Ignacio “Nacho” Coronel, miembro del cártel de Sinaloa.

Gerardo Fernández es el hijo biológico más chico de "Chente", y a pesar de llevar una vida fuera de los reflectores, recientemente se le vio envuelto en una polémica con el narcotráfico. FOTO: Instagram/@_vicentefdez

Alejandro Fernández es el tercer hijo de Vicente y “Cuquita”, quien nació el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, y actualmente, es el músico más exitoso de la familia Fernández.

El cantante logró interpretar en diversas ocasiones a lado de su padre sobre los escenarios y además compartió créditos con él en la película “Mi querido viejo”.

“El Potrillo” es padre de Alejandro Jr., Camila y América, quienes fueron el fruto de su primer matrimonio con América Guinart. Además, en su segundo matrimonio con la modelo Ximena Díaz, Alejandro tuvo a Emiliano y Valentina. Actualmente, su hija Camila lo convirtió en abuelo con la llegada de su primogénita: Cayetana, y su hijo “Alex”, se encuentra en la espera de su primer hijo.

Alejandra Fernándaz es hija adoptiva de Vicente, quien la acogió cuando solo tenía 40 días de nacida. (Instagram @_vicentefdez)

Alejandra Fernández, quien es la única hija de Vicente Fernández es hija adoptiva del cantante, quien llegó a integrarse a la familia a tan solo 40 días de nacida.

Según contó Vicente durante una entrevista: “Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña”, contaba el ‘Charro de Huentitán’ en una entrevista. “Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”.

Alejandra Fernández mantiene un perfil muy bajo y prácticamente no aparece en los medios de comunicación, pero se sabe que actualmente es diseñadora gráfica y se dedica a la fabricación y diseño de bolsos. En 2014, la hija adoptiva del “Charro de Huentitán”, se casó con el pianista José Luis Altamirano, de quien se separó a pocos meses antes de cumplir el año de casados.

Vicente Fernández tuvo 11 nietos y 5 bisnietos INFOBAE

Álex y Camila Fernández son los únicos nietos de Vicente Fernández que decidieron seguirle los pasos y perseguir una carrera musical. Ambos lograron debutar con grandes éxitos, que llenaron de orgullo al “Charro de Huentitán”

Desde niño Álex demostró su talento musical, lo que lo impulsó a seguir los pasos de su abuelo. En 2018 el mismo Vicente lo apadrinó en su primer lanzamiento musical y en el 2019, lo acompañó cuando estrenó su primer álbum con canciones seleccionadas por los dos y grabadas en el estudio privado de Vicente. Álex interpreta, al igual que su abuelo y su padre, música regional mexicana, toca el piano y compone.

Hasta el final de sus días, Vicente Fernández fue una especie de coach para Álex. En diversas entrevistas, el cantante ha confesado que le da consejos para comportarse en el escenario, para tratar y animar al público, cómo desenvolverse en entrevistas y hasta el manejo de redes sociales, además de como cuidar de su familia.

En 2018, el nieto de Vicente incursionó en la música con el sencillo Te amaré y en 2019 lanzó su primer disco Sigue la dinastía, que fue todo un éxito comercial y estuvo bajo la dirección de su abuelo.

Alex Fernández interpreta, al igual que su abuelo, canciones de música regional mexicanas. (Captura: @alexoficial/instagram)

En la pandemia, Alejandro Fernández tomó la batuta de maestro de su hijo y, así como alguna vez lo hizo su padre con él, comenzó a respaldar a su hijo Alex invitándolo a su gira Hecho en México.

Por su parte, Camila Fernández debutó en el año 2014 junto a su padre en el escenario de el MGM Gran Hotel & Casino de Las Vegas, donde interpretó el sencillo Hoy tengo ganas de ti.

Después del éxito del espectáculo y la euforia de los fanáticos de Alejandro por querer más música de la hija del cantante, Camila volvió a colaborar en 2012 con su padre con el tema El ciclo sin fin de El Rey León, que fue parte del álbum: We Love Disney (Latino).

Camila Fernández siguió los pasos de su abuelo y decidió debutar como cantante en 2014, donde interpretó una canción en los escenarios de Las Vegas en compañía de Alejandro Fernández. (Foto: Instagram/@camifdzoficial)

El resto de los nietos de Vicente Fernández, ha mantenido su vida de forma privada, sin embargo, se sabe que el “Charro de Huentitán” logró conocer a sus 5 bisnietos, a quienes amo hasta su último día de vida.

Camila Fernández compartió un emotivo video de despedida a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que aparece su primogénita Cayetana, en compañía de su bisabuelo Vicente Fernández cantándole una canción.

El video se volvió viral rápidamente, pues en el video se aprecia a “Chente” cantarle una dulce melodía a la pequeña bebé, quien reposaba en una carriola mientras disfrutaba de la canción.

En la publicación, la hija de “El Potrillo” despidió a su abuelo recordando el dulce momento que su hija vivió en compañía de su bisabuelo: “Tu no mueres tata tu vives en tu gente, en tus hijos, en tus nietos, tus bisnietos, y tu música para siempre. Gracias gracias gracias.”

SEGUIR LEYENDO: