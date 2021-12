Doña Cuquita Abarca prefirió sentarse con Mara Patricia Castañeda que con la novia de su hijo en el funeral de Vicente Fernández

Vicente Fernández Jr. estuvo con su ex esposa, Mara Patricia Castañeda, y su actual novia Mariana González (Foto:Instagram/@marapatriciacastañeda/@marianagp01)

La tensión entre el hijo mayor de Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre, luego de cuatro meses hospitalizado en la institución privada Country 2000, y su ex esposa Mara Patricia Castañeda parece seguir vigente y a los fanáticos de la dinastía Fernández llamarles mucho la atención. Vicente Fernández Jr. asistió al último adiós de su padre de la mano de su actual pareja sentimental Mariana González, pero el momento a pesar de que no fue el primero si se trató de algo especial ya que la nueva pareja había sido entrevistada por la periodista de manera separada pero no habían estado los 3 juntos en un solo lugar.

Doña Cuquita Abarca se encontraba en primera fila a un lado del féretro donde reposan los restos del del intérprete de éxitos como Un Millón De Primaveras, Aca Entre Nos o Estos Celos cuando su hijo mayor y la influencer llegaron de la mano a consolarla y darle unas palabras de aliento. Minutos después la coordinadora de Televisa espectáculos arribó al lugar y en ese momento su ex suegra le pidió que se quedara y se sentara a su lado en lugar de su nuera nueva, siendo todo esto captado por las cámaras del programa de espectáculos de Pati Chapoy, Ventaneando.

Primer encuentro entre los 3 (Foto: Ventaneando)

La presencia de la periodista de inmediato llamó la atención de los familiares que estaban sentados, ya que de manera inmediata se levantaron a saludarla. Al crearse el alboroto, Vicente Fernández Jr. se levantó para saludar a quien fuera su esposa por más de 8 años ya que se casaron en la Ciudad de México en el 2007 hasta su divorcio en el 2015.

Tras un fuerte abrazo y posiblemente unas palabras de aliento, el hijo mayor de la dinastía Fernández le pidió a su actual novia que se levantara para saludar a la conductora de espectáculos, situación a la que según los periodistas de Ventaneando y algunos usuarios en redes sociales, les sorprendió ya que ambas se abrazaron con gran cariño como si se conocieran de años.

Hoy 14 de diciembre por la mañana, se presenció el primer encuentro. Esté causó gran controversia en redes sociales, pues los cibernautas no dejan de calificar la entrevista y situación como un momento muy extraño y sumamente incómodo a pesar de que la periodista fue muy formal y la influencer se dirigió con mucho respeto al grado de que cuando finalizó la entrevista ella mencionó que la admiraba mucho.

Las dos se conocieron hoy 14 de diciembre por la mañana (Foto: Televisa Espectáculos)

En ese momento, la coordinadora de Televisa espectáculos le preguntó si estaba apoyando a la familia y su pareja, motivo por el que muchos seguidores de la dinastía Fernández aseguran que en ese momento la entrevista se volvió muy incómoda, pues ambas sabían quién era quién en la vida de Vicente Fernández Jr.

“Claro, estoy aquí, lo peor que pueda pasar. Están todos devastados pero aquí estamos”.

La entrevista finalizó y la periodista le dio las gracias por haberse tomado el tiempo de atender la entrevista, por lo que Marian gonzález la tomó de las manos y la besó; Mara Patricia Castañeda le dijo “nombre no hagas eso” a lo que la actual novia de Fernández Jr. le dijo “no te conocía en persona pero de verdad te admiro muchísimo”.

Así fue el momento; Doña Cuquita Abarca prefirió sentarse con la periodista (Foto: Ventaneando)

Por este motivo, los seguidores de la influencer y la periodista aseguran en redes sociales que a pesar de lo incómodo que todo pudo haber sido, ambas fueron muy profesionales por lo que sugirió el programa de TV Azteca, pudo haber sido solo una mala interpretación ya que a pesar de mostrar caras sumamente raras, no había motivo por el que se pudieran llevar mal.

El domingo pasado Vicente Fernández Jr. y Mara Patricia Castañeda protagonizaron una gran polémica al ser ella la única periodista que accedió al rancho de “Los Tres Potrillos”, mientras que otros medios esperaban afuera.

