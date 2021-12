Gloria Trevi recordó su paso por la cárcel: “Es muy difícil”

Gloria Trevi hizo una reflexión sobre su paso por un centro de reinserción social y alentó a las mujeres a que enfrenten este paso para ser mejores personas (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Gloria Trevi nuevamente recordó cómo fue su vida al salir de prisión hace 17 años, tras haber estado encarcelada por cuatro años. La cantante compartió cómo fue para ella estar en un Centro de Reinserción Social y tener que comenzar su vida desde la nada.

En 2004 Gloria Trevi logró salir de la cárcel tras haber sido acusada haber sido parte del Clan Trevi-Andrade, con el cual tanto ella como su entonces pareja reclutaban a jóvenes para que Sergio Andrade abusara de ellas. Cuando obtuvo su libertad porque no se pudo comprobar el delito, la intérprete de No querías lastimarme tuvo que comenzar de nuevo su vida ingresando a un Centro de Reinserción Social.

Este viernes, Gloria fue invitada a inaugurar uno de estos centros en su natal Monterrey, Nuevo León. Durante la ceremonia, la cantante se sinceró sobre su paso por uno de estos lugares y envió cálidos mensajes a aquellas mujeres que han obtenido su libertad tras haber sido privadas de ella.

“Me siento muy emocionada”, comenzó su discurso la regia, y no pudo contener las lágrimas para continuar, así que mencionó: “Es que no me siento Gloria Trevi ahorita”, confesó, y los asistentes la ovacionaron por su sinceridad. “Las veo y me veo en ustedes. Hace ya 17 años recuperé mi libertad y todos los días, cada día, me reintegro a la sociedad”, dijo Trevi.

Trevi fue encarcelada tras presuntamente haber participado en el modus operandi que Sergio Andrade utilizaba para abusar de jóvenes (Foto: Twitter@luisillohdz)

Continuó su mensaje hablando sobre su experiencia reintegrándose a la sociedad, un proceso que, aseguró, hasta el día de hoy enfrenta, pues todavía la señalan por haber sido encarcelada.

“Sólo quiero decirles, compañeras, que hayan sido privadas de su libertad de manera justa o injusta, el reintegrarnos a la sociedad es un paso muy difícil, porque hasta el día de hoy todavía me señalan como exconvicta”, recordó la cantante.

Ya que en varias ocasiones la intérprete de Todos me miran ha sido tachada por su pasado con Sergio Andrade y los crímenes por los que llegó a ser encarcelada en Brasil, reprobó este tipo de actitudes hacia las personas que han pagado sus condenas y aconsejó a las mujeres luchar por defender su dignidad.

“Esa vergüenza que quieren que sintamos algunas personas que no saben no prejuzgar a los demás, esa vergüenza se tiene que convertir en dignidad, y para que esa dignidad algún día se convierta en el orgullo de sus familias”

La cantante mostró su orgullo al ser una de las artistas mexicanas más importantes a pesar de su pasado (Foto: REUTERS/Maris Alejandra Cardona)

En su discurso, motivó a las mujeres que pretenden reinsertarse en la sociedad, a que no se desanimen y la vean a ella como ejemplo, pues a pesar de que fue prisionera por cuatro año, actualmente puede disfrutar de su libertad porque aprendió a cómo salir adelante tras esa oscura época.

“Estoy aquí porque creo en mí, creo en ustedes. Porque si yo me levanto, ustedes se levantan, y porque no deben de tenerle miedo a absolutamente nada. Tienen que ver lo positivo, sobre todo de esas autoridades y de esas personas y de esas asociaciones que están aquí para poner el hombro y para ayudarnos a levantarnos”

También mostró su apoyo a las mujeres mencionando que tiene un gran cariño por ellas y que siempre estará apoyándolas, al menos desde las canciones.

Y es que tras haber recobrado su libertad, Gloria Trevi logró retomar su carrera artística y se convirtió en una de las cantantes más exitosas de México, además, se dedica a impulsar a las mujeres que han tenido que ir a la cárcel con obras benéficas y la fundación que creó en honor a su hija Ana Dalai, quien falleció antes de que ella fuera aprehendida.

