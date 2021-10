Gloria Trevi recordó a su hija Ana Dalay en el que habría sido su cumpleaños 22

(Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Han pasado casi 22 años de la misteriosa muerte de la pequeña bebé de Gloria Trevi, Ana Dalay, de quien al paso de los años se han dicho muchas versiones y sigue levantando sospechas para algunos debido a las múltiples teorías de lo ocurrido.

Y es que a finales de los años 90, cuando Gloria sostenía una relación con su manager Sergio Andrade, con quien era señalada por reclutar a jóvenes menores de edad para ser explotadas sexualmente, en el tan sonado caso “clan Trevi-Andrade”, fue cuando la compositora a quedó embarazada.

El nacimiento de la bebé, la primera hija de Gloria, ocurrió el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro, Brasil, país donde la cantante se encontraba escondiéndose de la justicia mexicana junto a Sergio y otras chicas que conformaban su “entourage”.

Fotos: Instagram @jorgeelchilenomx / @gloriatrevi

Sin embargo, la bebé perdió la vida el 13 de noviembre de 1999 en el departamento que Andrade compartía con siete mujeres. A la fecha, muchas interrogantes sobre cómo ocurrió la desgracia aún siguen sin responderse.

En una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante en 2018, la cantante de Todos me miran contó que no tiene un lugar físico para llevarle flores a su bebé, sin embargo todos los 10 de octubre la recuerda con amor y honra su memoria.

Este domingo no ha sido la excepción, pues fue en sus redes sociales donde “la Trevi” compartió una imagen conmemorando el que hubiera sido el cumpleaños numero 22 de su fallecida hija, y le dedicó una emotivas palabras,

“Te amo y te amaré por siempre Ana Dalai, quien te use contra mí, caerá porque tú eres mi regalo de Dios, mi salvación, en la tierra y en el cielo, gracias mi amor eterno”, escribió sobre la ilustración donde se le ve a ella cargando a la pequeña, quien luce enormes alas sobre un fondo azul con una composición de corazón y el nombre de la nena.

La pequeña hoy sería una joven de 22 años (Foto: Captura de pantalla)

Sobre lo ocurrido hace más de dos décadas, Gloria contó a Adela Micha en 2004 que ese día marcó su vida: “Dejé a mi hija durmiendo, cuando comenzó una discusión que duró mucho tiempo… quería ver a mi hija por lo que me empecé a sentir muy inquieta”, recordó la compositora.

Dijo entonces que Sergio le pidió a Katia, una de las integrantes del grupo, que fuera a ver a la bebé: “Me di cuenta que no regresaba con la bebé. Comencé a sentir una inquietud. Posteriormente la veo salir con las niña cubierta y dijo que estaba dormida”

Entonces una de las chicas descubrió a la bebé y se percató de que no estaba bien porque tenía la boquita azul y no tenía las mejillas rosadas. “Grité, pero me taparon la boca y me echaron al suelo, ya no sentía mis manos”, señaló la mexicana. Una de las mujeres le dio respiración de boca a boca a la pequeña.

“Agarré a la niña y traté de huir del departamento, pero Karina me detuvo en la puerta y dijo que estaba muerta”. Al caer en cuenta del fallecimiento de la nena, la cantante de El recuento de los daños entró en un estado mental que perdió la noción del tiempo, presentó delirios y cuando cuestionaba en dónde se encontraba su hija le decían que “se la había llevado”.

“Pensaba que estaba amamantando a mi hija y veía que era el hijo de Carlota. Me lo ponían en el pecho para que no perdiera la leche”, dijo.