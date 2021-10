Gloria Trevi habló respondió a críticas por acusaciones: “No me voy a rendir”

Gloria Trevi envió fuerte mensaje a quienes la criticaron por recientes acusaciones (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Hace unos días Gloria Trevi se vio en medio de una polémica cuando se dio a conocer que estaba siendo investigada por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. En su momento declaró que no había nada de qué preocuparse, pues supuestamente es inocente, pero esto causó que el caso del Clan Trevi-Andrade nuevamente fuera tema de conversación. Ahora la cantante se defendió a través de redes sociales.

Mientras que cada vez salían más detalles de la investigación que inició el pasado 8 de septiembre por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, acusados de blanqueo de recursos y fraude fiscal, el público recordó la ocasión que la cantante estuvo tras las rejas por cuatro años.

Y es que fue en en 1999 fue encarcelada en Brasil tras haber sido acusada de ser parte activa del llamado Clan Trevi-Andrade, por el cual su entonces pareja, el productor Sergio Andrade recibió 12 denuncias de abuso sexual.

La cantante y su esposo fueron investigados por presunto lavado de dinero y evasión fiscal (Foto: Instagram/@armandogomez73)

Debido a ellos, las declaraciones hechas por Valentina de la Cuesta, una de las hijas de Andrade que fueron parte de los bebés nacidos por el Clan, también fueron retomadas.

“Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí, porque a México se le ha olvidado”, dijo Valentina en entrevista con Suelta la Sopa refiriéndose a la cantante.

Por tanto, la intérprete de Pelo suelto se defendió a través de su cuenta de Instagram, en donde no mencionó nombres, pero sí hizo referencia a los comentarios de la joven. En su publicación compartió un video corto de uno de sus últimos conciertos y escribió en la descripción:

Gloria Trevi compartió su mensaje con el video de un aforo lleno (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Se que no estoy sola y se que ustedes tienen memoria no como esa gente que quiere tratarlos como tontos y decir cosas falsas de mí otra vez… ellos son los que no tienen memoria… pero muy pronto se las voy a refrescar, porque te lo prometí no te voy a fallar y no me voy a rendir”.

En la sección de comentarios recibió el apoyo de sus seguidores, quienes aseguraron que seguirán sus pasos pese a las acusaciones supuestamente falsas que han surgido.

Y es que Valentina en recientes entrevistas ha dejado en claro que lo sucedido en el Clan le ha afectado toda su vida, pues al haber sido hija de Andrade, sus raíces siempre se quedarán con ella, aunque ahora busque hacer su carrera en la música independientemente de quiénes son sus padres.

La investigación en contra de Trevi fue frenada por falta de una firma (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Por otra parte, el comentario de Trevi también fue parte de su celebración al darse a conocer que la investigación que se estaba llevando a cabo hacia ella y su esposo, fue frenada.

El pasado jueves 28 de septiembre fuentes judiciales aseguraron que la FGR, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, no investigará las acusaciones presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto, si el dictamen sobre la presunta evasión fiscal no viene firmado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Así lo dio a conocer la periodista Martha Susana: “O sea faltó esa firma para que procediera el sistema en contra de ellos… Está frenado”.

Trascendió que el dictamen entregado a la fiscalía está firmado por Nieto únicamente, y no por el titular encargado de la dependencia de asuntos fiscales y contribuciones.

