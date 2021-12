Tommy Mottola y Thalia celebraron 21 años desde su lujosa boda en Nueva York

El productor musical, Tommy Mottola, festejó su aniversario de bodas con la actriz y cantante mexicana, Thalia, con un emotivo video que compartió en sus redes sociales. En el breve audiovisual aparecen algunos momentos del lujoso enlace matrimonial que se transmitió por televisión el 2 de diciembre de 2000.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tommy escribió un mensaje para su esposa: “Feliz aniversario , Thalia. No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz y sentir con más júbilo y plenitud que las fotografías de este día. Y, estoy bendecido por despertar con tu hermosa luz y el amor que que se me ha regalado. Te amo mucho por siempre, mi bebé, mi cielo, mi amor”.

Momentos después, la cantante Thalia respondió el gesto de su esposo y escribió un mensaje en la caja de comentarios: “Te amo tanto, mi amor. 4 ever, mi bebé. Feliz aniversario, mi amor″, escribió Thalia.

Tommy Mottola felicitó a Thalía por aniversario de bodas FOTO: Instagram/@tommymottola

Por su parte, Thalia publicó un video en el que reveló algunos detalles de los recuerdos que conserva de su boda, mismo que acompañó con la descripción: “Diciembre del año 2000 en una helada noche en Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti mi amor. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio.

“Enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy, 21 años después (...) Por muchos años más de amor, de complicidad, de compañerismo, de sueños en común a tu lado. Te amo, feliz aniversario de bodas”.

Tommy y Thalia contrajeron matrimonio en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Entre todos los lujos de la celebración, destacó el precioso vestido de novia que utilizó Thalia durante la misa y que costó USD 350 mil. La prenda tenía una cola de 17 metros de largo. Además, fue adornado con diversos cristales y perlas. Por todo esto, el vestido pesaba alrededor de 170 kilos.

El diseño del vestido corrió a cargo del diseñador mexicano Mitzy, quien ha trabajado con otros artistas mexicano y recibió el mote de “El Diseñador de las estrellas” por su trabajo, entre ellas, Edith González durante su trabajo como Aventurera o Maribel Guardia, entre muchas otras.

Thalía boda (Foto: Twitter@nore_1)

Durante una entrevista que concedió hace algunos años, Mitzy reveló que en un inicio Tony se negó a que él hiciera el vestido, pues quería encargar el diseño de este a Christian Dior. No obstante, Thalía logró convencerlo y finalmente el mexicano quedó a cargo del vestido que también sufrió algunas modicifaciones a lo largo del proceso de diseño.

“El día que llega realmente la realidad de que se iba a casar, me presenta a Tommy Mottola. Porque Tommy Mottola dice ‘What? Mitzi, ¿quién es Mitzi? Ni de broma’ (...) Me conocía muchísima gente, porque ya tenía mucha trayectoria, pero Tommy no. Decía: ‘De ninguna manera te lo va a hacer, lo va a hacer Christian Dior’”, contó en una entrevista.

Sin embargo, finalmente Thalia convenció a Mottola de que Mitzy era la mejor opción y el magnate accedió.

Además de este detalle, durante la celebración de su vigésimo aniversario de bodas, hace un año, Thalía se expresó sobre la lujosa unión religiosa: “No puedo creer que hayan pasado 20 años desde que salimos de esa catedral, con esa noche tan helada, con el corazón en fuego a celebrar que nos habíamos casado”, recodró en entrvista con la revista ¡Hola!

Thalía boda (Foto: Twitter@nore_1)

“Fue todo un cuento de hadas, esa boda en San Patricio. Una catedral hermosa, con mi madre, con mi familia, con mis amigos, con todas las celebridades, que eran amigos de Tommy en ese momento, ¿qué puedo decir?”, recordó la cantante mexicana.

De acuerdo con la publicación, la pareja se conoció durante una cita a ciegas que organizó el productor Emilio Stefan. Actualmente tienen dos hijos y viven en los Estados Unidos, desde donde comparten momentos de su vida juntos.

