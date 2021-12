Jaime Camil confesó por qué le dolió terminar su relación con Thalía

Jaime Camil relató la breve historia de amor que tuvo con la cantante (Fotos: Instagram/@jaimecamil/@thalía)

Jaime Camil habló recientemente sobre el romance que tuvo con Thalía, aunque actualmente se encuentra felizmente casado con Heidi Balvanera con quien tiene dos hijos, una niña llamada Elena y el niño lleva el mismo nombre del actor.

Hace unos días Camil estuvo en una entrevista para el programa de YouTube El Escorpión Dorado al volante de Alex Montiel, donde también compartió detalles sobre algunos de sus romances del pasado. Ante la cuestión de que si anduvo con Thalía el respondió: “Claro, es adorada, me cae súper bien y es a todo dar”, aseguró el cantante.

Cuando El Escorpión Dorado le preguntó el motivo por el que había terminado con ella, Jaime comenzó a reírse. “No, creo que fue al revés, ella fue la que terminó conmigo”, reconoció. El actor de series como Jane The Virgin también contó que fue novio de la cantante durante “poquito” tiempo: “Éramos adolescentes anduvimos como un año”.

Además, el mexicano reveló que si le dolió cuando rompieron su relación. “Terminé muy dolido porque cuando tienes una relación bastante bonita y se termina por cualquier situación, por supuesto que te duele”, relató el también cantante.

Jaime confesó que anduvo aproximadamente un año con Thalía (Foto: Instagram/@ goldenescorpion)

Según el influencer que le da vida al Escorpión Dorado, en Internet se dice que Camil también anduvo con Anahí. Al respecto, el famoso reveló: “Coqueteamos tres días y la verdad creo que coquetear ni siquiera involucra acción física”.

El youtuber también aprovechó para cuestionarlo si era verdad que había tenido un romance con la cantante española Natalia Jiménez. “Amo a Natalia, me cae muy muy bien”, dijo. Pero ante la insistencia de si habían andado o no, Camil recalcó: “¡Claro que no, jamás fuimos novios, nada más hay una bonita amistad y nos llevamos padrísimo”.

“Sinceramente si fui muy noviero pero siempre tuve mucho respeto en el momento en el que andaba con ellas”, agregó el mexicano. El comediante también mencionó las amistades que considera más cercanas del medio del espectáculo, habló sobre Sebastián Rulli y lo mucho que lo quiere, Agustín Arana, Angélica Vale que es su comadre, entre otros. “Si hay varios amigos, la verdad si puedes tener amistades sinceras”, declaró Jaime Camil.

También tuvieron oportunidad de bromear con su ex amistad que tuvo con Luis Miguel, ya que Alex Montiel ya le había mencionado anteriormente a El sol de México porque le preguntó “¿Lo quería más tu papá que a ti?” , a lo que el actor de La fea más bella, respondió: “Luis Miguel es un ciclo de vida que se terminó y ya”.

IG: @jaimecamil/ fotografía de Julio Enriquez

También hablaron del cariño que el público de la serie de Luis Miguel tomó con el padre de Jaime Camil, a lo que el actor bromeó y remarcó: “Yo no tanto porque dije, ‘Ah entonces sí le ayudaste a otros pero no a mí’, no, no es cierto”, dijo entre carcajadas.

El youtuber cuestionó al artista si tuvo que ver con la relación que Luis Miguel entabló con Sofia Vergara, a lo que Camil respondió: “Nada... bueno, te baja a todas pero es que es Luis Miguel, no hay problema, todo bien”.

Después, el Escorpión sacó la supuesta teoría de conspiración que afirma que el verdadero Luis Miguel está muerto, a lo que el actor declaró entre risas: “Claro que no. Primero que nada hace años que no hablo con él y no tengo idea, no creo que se haya muerto”.

