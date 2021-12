María León confesó por qué estaba dispuesta a tomarse una foto con Hugo Sánchez

IG: @sargentoleon twitter: @Real Madrid Univers

María León sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una anécdota conde reveló que cuando era niña se enfrentó a un momento muy incómodo relacionado con el ícono del fútbol mexicano, Hugo Sánchez. La exvocalista de Playa Limbo añadió una fotografía como prueba de lo acontecido hace ya varios años atrás.

En el marco del día TBT, conocido en español como “Jueves de regreso al pasado”, y con el reciente triunfo del Atlas tras 20 años sin coronarse como campeones del fútbol mexicano, la cantante creyó prudente contar la historia que hay detrás de una fotografía de ella junto al exintegrante del club deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Club América.

Desde su perfil de Instagram, la intérprete de Piérdeme el respeto subió una postal que se tomó en un encuentro que tuvo con Hugo Sánchez. En la imagen se puede apreciar a una dulce niña con un gran moño blanco frente al exfutbolista mexicano, quien en ese momento portaba la playera de “Las Águilas”. Además de María León, también aparecen otras dos niñas de quienes aseguró desconocer su identidad.

“El amor por el Atlas viene de familia así que desde chiquita fui ´Margarita´ (porrista del altas) y bailamos en el medio tiempo del estadio Jalisco”, comenzó su relato recordando un lejano año donde el América y el Atlas disputaron un partido en su estado natal.

María León explicó que el inesperado encuentro ocurrió tras el final del partido, cuando todos estaba retirándose del estadio y los jugadores iban de regreso a los vestidores. Fue en ese momento cuando se cruzó con Hugo Sánchez y, al ser una figura importante del deporte nacional, sus padres le habrían pedido que se acercara a él para tomarle una foto.

“Ese día nos ganó el América y cuando ya íbamos de salida me dijeron ponte para una foto con este jugador … y yo les grité: “¡No, ese señor es del otro equipo!”, me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía: “tú ponte”. (Soy la del moño)Y pues no iba a no sonreír en la foto… jajaja. Fin”, añadió.

La anécdota se María León surgió por su fuerte amor hacia el Atlas y no tuvo nada que ver con la figura de Hugo Sánchez, pues de haber sido cualquier otro jugador de un equipo contrario hubiera pasado algo similar. La historia dejó impactados a sus seguidores de Instagram, quienes rápidamente saltaron en defensa del equipo tapatío y aprovecharon el espacio para seguir celebrando su segunda estrella.

Sandra Echeverria reaccionó a la anécdota de la cantante y reveló que su padre es integrante de la misma afición: “Ay wow!! mi papá también Atlas de corazón!”, escribió. “Que bonita historia amor mío me ha dejado con la boca abierta”, “Posa con la rojinegra, es un sueño verte con ella, querida María”, “Se nota que eres la del moño estás igualita”, ejemplo de otros comentarios que recibió.

En los últimos años, María León se ha posicionado como una de las solistas favoritas del público mexicano. La oriunda de Zapopan, Jalisco incursionó en el medio musical con Playa Limbo, una agrupación pop que se popularizó por sus grandes éxitos, tales como El tiempo de ti, El eco de tu voz, Imaginarte, Así fue, siendo este último un cover de Juan Gabriel.

Tras años siendo la figura femenina del grupo, María León decidió seguir su carrera en solitario y hasta el momento ha lanzado algunos temas como Alquimia, Mudanza de hormiga, Catrina, Todo y Nada, entre otros. Hace unos días, la cantante de 35 años incendió las redes sociales con una atrevida fotografía donde posó aparentemente sin ropa en lo que pareció ser un lago: “Agüita de toloache”, escribió en su publicación.

