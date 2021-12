Charly López aceptó que convivió con “La Barbie”

Charly se encuentra envuelto en distintas polémicas, una de ellas es su supuesta amistad con "La barbie" (Fotos: Instagram/@charlylopezgar/Archivo)

En las últimas semanas Charly López ha dado mucho de que hablar con dos polémicas, una de ellas es por diversos problemas con su ex pareja Ingrid Coronado y el otro es por su supuesta amistad con el narcotraficante mexicano-estadounidense Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como La Barbie.

El ex integrante de Garibaldi decidió terminar con los rumores y aceptó que conoció a La Barbie pero negó rotundamente que hayan sido amigos o socios. “Es verdad que lo conocí, sinceramente eso nunca lo negare pero jamás hemos sido socios, si así hubiera sido no estaría como estoy”, afirmó entre risas en su última entrevista con la revista de espectáculos TvNotas.

Ante la cuestión de que si sabía a lo que se dedicaba Édgar Valdez, el famoso respondió: “Nunca se lo pregunté porque son cosas que no me competen. Además, no tengo que andar pidiéndole credenciales a todo mundo y todos hemos tenido contacto con gente de todo tipo: buenos, malos, políticos y creo que a veces los más malos son los más honestos”.

Es importante mencionar que el libro Emma y las otras señoras del narco, escrito por la periodista Anabel Hernández es sobre una investigación en el que se aseguró que diferentes celebridades tenían un vinculo amoroso o de amistad con el narcotráfico. Supuestamente hubo una relación amistosa entre Sergio Mayer, Charly López y La Barbie.

Supuestamente hubo una amistad entre Mayer, Édgar Valdez y Charly (Fotos: Instagram@sergiomayerb // AP // Instagram@charlylopezgar)

Parte de la relación de La Barbie con Charly López habría derivado de los centros nocturnos que manejaba el cantante de La ventanita, como “El Congo” y el famoso “Bar-Bar” de la Ciudad de México, incluso apunta que el narco invirtió parte de sus ganancias en uno de los centros nocturnos de Charly, el “New York”. Cabe destacar que los tres sitios que ostentaba el ex esposo de Ingrid Coronado ya están clausurados por suscitarse hechos de violencia en su interior.

En cuanto al centro nocturno que le pertenecía a Charly confesó que no tuvo propuestas de sociedad ni “le cobraron derecho de piso”. “Nunca, esto pasó desde que el presidente Calderón agarró a los capos más fuertes y se hicieron células. Nunca tuve problemas con narcos ni con nadie y al Congo iba todo tipo de gente y se portaban muy bien”, confesó el famoso.

El ex Garibaldi mencionó que no pretende hacer ningún tipo de demanda en contra de la publicación ni de la autora.

“No, no tengo ninguna intención, sólo puedo decir que Anabel Hernández debe comprobar todo lo que dice porque en mi caso nada de eso es cierto y yo no le doy importancia a haber conocido a un narco. Vamos a ser honestos, todos los artistas buenos han trabajado para narcos pero nadie lo dice; al final de cuentas te contrataban e ibas a cantar, no preguntabas quien te estaba contratando”, puntualizó Charly.

Charly López aclaró diferentes temas ligados a "La Barbie"(Foto: Instagram/charlylopezgar)

Por otro lado, decidió hablar sobre el tema de su ex esposa Ingrid, ya que han dado diferentes declaraciones por su cuenta por dos supuestas infidelidades por parte de la conductora de TV Azteca y por problemas legales. Antes esto, Charly explicó: “Ella se confió en que yo no encontraba el documento en el que me cedía los derechos pero ya lo encontré y puedo comprobar que se le quitaron los derechos de El Congo y se le pagó la casa bien y hasta de más”.

Respecto a una presunta violencia hacia Ingrid por parte de López, el artista declaró que se siente muy confundido por algo que es del pasado. “Si alguien te agrede físicamente, demandas en ese momento y no te esperas años. Tienen que comprobar todo y voy a proceder legalmente”, finalizó.

