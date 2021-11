Sergio Mayer y Charly López: Entre su amistad con “La Barbie” y el reencuentro de Garibaldi

Los integrantes de Garibaldi han sido vinculados a Valdez Villarreal Fotos: Instagram@sergiomayerb // AP // Instagram@charlylopezgar

Desde el reciente lanzamiento del libro Emma y las otras señoras del narco, escrito por la reputada periodista Anabel Hernández, se han dado a conocer aspectos de la publicación que abunda en las relaciones sentimentales y amistosas entre capos del crimen y ciertas figuras femeninas, aunque también con otros hombres integrantes del medio del espectáculo.

El material de investigación publicado por la editorial Penguin Random House da cuenta de los presuntos vínculos que habrían sostenido cabecillas del narcotráfico latinoamericano con personalidades como Galilea Montijo –a quien se le atribuye una relación sentimental de más de dos años con el sinaloense Arturo Beltrán Leyva El Barbas-, Alicia Machado, Ninel Conde y Arleth Terán.

Pero es en el capítulo sexto del libro La barbie y otras muñecas donde se detalla la presunta amistad de Issabela Camil y su esposo Sergio Mayer con el capo mexicano-estadounidense Édgar Valdez Villarreal alias La Barbie. Según el texto, una de los primeras reuniones de la pareja de actores con el sanguinario delincuente se dio en el Dady’O, club nocturno ubicado en el bulevar Kukulcán, una de las arterias principales de Cancún, Quintana Roo, en 2007.

Esta es la portada del libro donde también son mencionadas figuras como Silvia Irabién y Andrés García (Foto: Amazon)

La periodista menciona que una noche de encuentro entre el narco de la sonrisa, quien actualmente paga 49 años por narcotráfico en Estados Unidos, pero durante una década pasó de distribuidor local a gran lugarteniente de los cárteles más poderosos en México, con el ex diputado federal y su esposa sucedió que Valdez Villarreal llegó al lugar con un séquito de hombres armados, ante ello Mayer y su esposa “nunca se espantaron”, puesto que sabían bien quiénes eran.

Estaban acudiendo al festejo de Priscila Montemayor, esposa de La Barbie; de esos encuentros surgió una amistad entre parejas, con quienes habrían compartido muchas noches de fiesta y antros en diversas ciudades. Según la autora, el también productor de Solo para mujeres se reunía al menos dos veces al mes para irse de fiesta con Valdez, a quien lo unían los temas referentes a “mujeres, fiestas y dinero”.

En el libro también se alude a la presunta amistad que surgió entre el ex Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía y el narco de 48 años con Carlos Eduardo López Ortega, conocido como Charly López, gran amigo de Mayer desde hace tres décadas e integrante original de Garibaldi, el grupo en el que ambos personajes se dieron a conocer en el medio de la farándula. Los famosos nunca se habrían mostrado intimidados respecto a la vida delincuencial de su amigo, quien trabajaba también para el cartel de los Beltrán Leyva.

Sergio Mayer en compaía de su esposa Issabela Camil durante la alfombra roja de la presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Parte de la relación de La Barbie con Charly López habría derivado de los centros nocturnos que manejaba el cantante de La ventanita, como “El Congo” y el famoso “Bar-Bar” de la Ciudad de México, incluso apunta que el narco invirtió parte de sus ganancias en uno de los centros nocturnos de Charly, el “New York“. Hay que mencionar que los tres sitios que ostentaba el ex esposo de Ingrid Coronado ya están clausurados por suscitarse hechos de violencia en su interior.

Además, la autora señala que Mayer y Erika Ellice alias Issabela Camil, asistían a fiestas donde se encontraba con otros capos, como Gerardo Álvarez Vázquez El indio y Ever Villafañe. Se menciona que Mayer presentó a La Barbie con otros personajes de la farándula, como Freddy y Germán Ortega, “Los Mascabrothers” en un show de los humoristas.

No es la primera vez que la periodista Anabel Hernández menciona al “gari-chico” en un libro, ya anteriormente había expresado que Mayer fue acusado desde 2008 de relacionarse con el crimen organizado y él no aclaró la situación. También señaló a otros funcionarios públicos por presuntamente sostener vínculos con cárteles, como el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

La Barbie es un narcotraficante capturado por el ejército mexicano y que actualmente colabora con la DEA pues se le considera un testigo clave en la lucha contra los Cárteles Mexicanos (Foto: Infobae México/Jovani Silva)

En medio de este resurgimiento de acusaciones se dio el reencuentro de Garibaldi. La agrupación de pop rítmico creada a finales de los 80 por Luis de Llano se presentó con éxito en el regreso a los escenarios del concepto 90s Pop Tour, donde fungió como banda sopresa y sus integrantes fueron ovacionados y recibidos a todo baile. La banda conformada en este regreso por Mayer y López, Luisa Fernanda, Víctor Noriega, Paty Manterola y Katia -integrantes originales del grupo que alcanzó gran fama más allá de las fronteras mexicanas- entonó -con playback- temas como Banana y Que te la pongo el pasado 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Charly López es empresario de centros nocturnos y ex esposo de la también ex Garibaldi Ingrid Coronado (Foto: Instagram @charlylopezgar)

Aunque los integrantes no han especificado si se trató de una reunión única o si planean grabar nueva música o presentarse en concierto, sus fieles fans han celebrado el inesperado reencuentro, mientras que otro sector del público se ha lanzado en críticas contra la supuestamente cuestionable calidad artística del grupo.

Mientras tanto y en medio de la emoción por su regreso a la escena musical, este martes Mayer emitió sus declaraciones respecto a lo publicado por la periodista que ha obtenido distinciones como el Premio Reporteros del Mundo y el Pluma de Oro de la Libertad.

Seis de los ocho integrantes originales se reunieron. Los grandes ausentes: Pilar Montenegro y el fallecido Xavier Ortiz Foto: Instagram@patriciamanterola

Así lo dijo al programa Hoy día: “Como periodista me escudo en eso ‘yo no puedo revelar mis fuentes porque hay códigos de ética’ y a lo mejor a ella se lo dijeron. Puede ser que se lo hayan dicho, pero qué veracidad o credibilidad puede tener…”Suponiendo y sin conceder y si lo hubiera conocido ¿cuál es el problema? No tengo que estar entregando cuentas. Mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme”, “, indicó Sergio Mayer.

