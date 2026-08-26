Carlos Carrillo rechazó el nombramiento de una gerente encargada para Bogotá: “Es inaceptable que el presidente pisotee la autonomía”

El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa acompañado por el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el Palacio de San Carlos en Bogotá, Colombia, el 25 de agosto de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

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La designación de una gerente especial para Bogotá abrió una disputa política sobre los límites de la coordinación entre la Presidencia y la Alcaldía, después de que el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán acordaran una agenda conjunta en seguridad, infraestructura, transporte masivo, vivienda, inversión social y proyectos estratégicos para la capital.

El nombramiento de la exconcejal Clara Lucía Sandoval se anunció en la reunión en el Palacio de San Carlos y quedó ligado a una tarea precisa: articular las acciones entre la Nación y la administración distrital.

Tras el encuentro, De la Espriella planteó la necesidad de una coordinación directa con la Alcaldía para avanzar en iniciativas prioritarias para la ciudad, lo que generó cuestionamientos de dirigentes políticos, quienes vieron la figura como una intromisión en la autonomía de Bogotá.

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Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expresó: “Es inaceptable que el presidente pisotee la autonomía de Bogotá nombrando a una aliada suya en un cargo que no existe. Bogotá tiene un alcalde, no dos; desde 1988 los alcaldes se eligen por voto popular sin interferencia del presidente. ¿Qué habrían dicho si Gustavo Petro hubiera nombrado a un concejal de la bancada del Pacto Histórico ‘gerente’ de Bogotá?”.

La designación de una gerente especial para Bogotá abrió una disputa política sobre los límites de la coordinación entre la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá - crédito @CarlosCarrilloA/X

Lejos de ese reproche, Galán respaldó la decisión presidencial y la presentó como una herramienta para acelerar trámites ante las entidades nacionales. “Fue una reunión muy productiva, en la que también estuvo presente Clara Sandoval, quien será una gran aliada para Bogotá por su conocimiento y trabajo de años por la ciudad”, afirmó Galán.

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En esa misma declaración precisó la función de la exconcejal: “Clara Lucía será la encargada por parte del presidente de articular, agilizar y hacer seguimiento en las entidades de la nación a los proyectos prioritarios para la ciudad”.

El alcalde señaló avances concretos, como la ampliación de la Autopista Norte, y aclaró que la nueva funcionaria no sustituye a la administración distrital, sino que servirá como enlace del presidente para destrabar proyectos ante el aparato nacional. La tensión central está en la interpretación política del cargo: para sus críticos afecta la autonomía local; para la Alcaldía permite acelerar decisiones pendientes.

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La defensa más amplia del alcalde apuntó al vínculo con la Casa de Nariño y a la necesidad de mostrar avances. “El presidente tiene toda la disposición para trabajar de manera coordinada por Bogotá y por las regiones de Colombia, algo que le agradezco”, escribió Galán.

En ese pronunciamiento, el mandatario local enumeró las áreas donde espera resultados: “Los bogotanos esperan resultados y tenemos una agenda clara en seguridad, infraestructura, vivienda, desarrollo social y medio ambiente. Vamos a cumplirla, para eso es clave un Gobierno Nacional comprometido con Bogotá y que trabaje articuladamente con la alcaldía”.

Lejos de ese reproche, Galán respaldó la decisión presidencial y la presentó como una herramienta para acelerar trámites ante las entidades nacionales - crédito @CarlosFGalan/X

Puntos a trabajar en conjunto

La reunión entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá giró en torno a la planificación y desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Uno de los temas principales fue la continuidad y expansión del Metro de Bogotá. El Gobierno nacional confirmó su respaldo para terminar la Primera Línea y expresó su intención de trabajar de manera conjunta con el Distrito en la realización de la Línea 2, avanzar en la factibilidad de la Línea 3 y proyectar una eventual Línea 4. El presidente remarcó la necesidad de una red de transporte masivo planificada con criterios técnicos y sin sesgos políticos.

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El alcalde Galán valoró el compromiso del Gobierno y subrayó el objetivo de avanzar hacia un sistema de transporte intermodal. Se informó que el nuevo sistema del metro tendrá capacidad para almacenar 2.165 metros cúbicos de agua de lluvia.

Otro tema abordado fue el Regiotram del Norte, un proyecto destinado a mejorar la conexión entre Bogotá y Cundinamarca. Gobierno y Distrito coordinarán esfuerzos para su integración con otros sistemas de transporte y para analizar sus impactos urbanísticos.

El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán acordaron trabajar de manera articulada en proyectos estratégicos para Bogotá. - crédito @CarlosFGalan/X

En la agenda también estuvo la PTAR Canoas, obra considerada estratégica para la recuperación ambiental del río Bogotá y parte de una serie de proyectos de renovación urbana, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos que serán objeto de seguimiento conjunto.

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En materia de seguridad, el Gobierno estableció que esta será una prioridad absoluta, con acciones enfocadas en el fortalecimiento de la fuerza pública, la inteligencia y la tecnología. Se planteó la necesidad de colaboración estrecha entre el Gobierno, la Alcaldía y la Fuerza Pública para enfrentar la criminalidad, incluyendo el acoso en el transporte, la extorsión a comerciantes y la inseguridad en espacios públicos.

Finalmente, ambas administraciones acordaron una hoja de ruta para avanzar en vivienda, desarrollo social, infraestructura y competitividad. El alcalde consideró que este encuentro marca una nueva etapa en la relación entre la ciudad y la Nación, comprometiéndose a abordar las diferencias mediante canales institucionales y a cumplir con los compromisos asumidos.

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