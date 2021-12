“Un hombre encantador”: Charlie López de Garibaldi admitió haber conocido a “La Barbie”

Los ex Garibaldi conocieron al ''narco de la sonrisa'' en la primera década de los dos miles Fotos: Instagram@sergiomayerb // AP // Instagram@charlylopezgar

En el libro más reciente de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, se detalla la relación amistosa que sostuvieron diversos capos y cabecillas del crimen organizado en Latinoamérica con personalidades del mundo de la fama, especialmente femeninas. Entre las páginas del libro derivado de las investigaciones de la reputada periodista se mencionan famosas como Galilea Montijo, Alicia Machado y Silvia Irabién, La Chiva, de quienes se asegura sostuvieron vínculos cercanos a personajes sombríos como Arturo Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán.

El texto también menciona a un puñado de personajes masculinos que habrían construido un vínculo cercano con agentes del narco. Tal es el caso de Sergio Mayer, a quien se le relaciona con el capo mexicano estadounidense Édgar Valdez Villarreal La barbie. Anabel menciona en su publicación que el exdiputado federal de extracción morenista y su esposa Issabela Camil forjaron una amistad con el sangriento líder de la mafia que hoy enfrenta una condena de casi cinco décadas en prisión.

Al respecto del ex Garibaldi, en el libro también se menciona la cercanía de La Barbie con Charly López, gran amigo de Mayer, su compañero en la banda pop de los años noventa y empresario de la vida nocturna. Parte de la relación de La Barbie con Charly habría derivado de los centros nocturnos que manejaba el cantante de La ventanita, como “El Congo” y el famoso “Bar-Bar” de la Ciudad de México, incluso apunta que el narcotraficante invirtió parte de sus ganancias en uno de los centros nocturnos de Charly, el “New York”.

Mayer y su esposa Issabela Camil aparentemente forjaron una cercana relación con ''La Barbie'' y su esposa (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Ahora, ante la ola de especulaciones, ha sido el cantante quien aclaró la situación y admitió haber conocido al capo oriundo de Laredo, Texas. Fue durante su estadía en el foro de De primera mano, donde funge como conductor invitado, que el ex esposo de Ingrid Coronado contó cómo surgió la relación con Valdez Villarreal.

“Nos tocó a nosotros trabajar muchas veces. No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales, pero a mí sí me tocó. Voy a aclarar lo del libro, creo que es el momento. Yo sí conocí La Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el reventón, entonces yo iba a un antro en Polanco, a Insurgentes, a todo. Lo conocí, era un hombre de verdad encantador, yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse”, enfatizó el también ex integrante de Sólo para mujeres.

“Lo topaba en restaurantes, en muchos me pude haber sentado con él porque iba solo yo o iba él acompañado, pero yo realmente no sabía quién era y no es un delito, a mí que me acusen por empobrecimiento ilícito”

Charly López negó haber sabido quién era ''La Barbie'' cuando lo conoció (Foto: Instagram @charlylopezgar)

Charly recalcó que siempre tuvo un trato cordial y amable con el capo, de quien aseguró no conocía su identidad y pensó que se trataba de un empresario: “Llegó él a mi lugar “El Congo”, llegó a ir varias veces, yo lo atendí como cliente, muchas veces se podía sentar en mi mesa, o ya había varios amigos, ya no cabían, pero iba con su esposa o con un amigo. Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía ‘Cómo está mi Charly’, yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo, lo que sí es que yo nunca voy a negar que sí lo conocí, al negarlo se me hace como tonto, a mi punto de vista muy personal, no quiero que lo vayan a tomar a mal”, agregó.

El empresario calificó a Valdez Villarreal como ''un hombre encantador'' (Foto: Instagram @charlylopezgar)

Respecto a la supuesta inversión de La Barbie en un antro propiedad del también bailarín, el integrante de Garibaldi desmintió así: “Nota importante, el “New York“, que decían que era yo el dueño, pues yo conozco a todos los antreros, Ricardo, que era el dueño verdadero del “New York”, yo fui una vez en la vida a ese lugar. Yo sí era dueño de “El Congo”, lo abrí en 2001, el dueño era yo y los que me ayudaban a manejar los negocios eran mis hermanos, en 2004 abro “Womans”, para mujeres y a él lo conozco como por el 2006 o 2007”, añadió.

