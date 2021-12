Jaime Camil habló sobre el origen de su supuesta enemistad con Luis Miguel

IG: @jaimecamil/ fotografía de Julio Enriquez

El actor Jaime Camil aclaró los rumores de la supuesta “enemistad” con Luis Miguel , durante una entrevista con el Escorpión Dorado, en donde habló sobre la relación que mantiene actualmente con “El Sol de México”, así como con Angélica Vale y Sergio Mayer.

Fue durante la sección Escorpión al volante, del show online del YouTuber Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, cuando el autodenominado “Dios del Internet” cuestionó a Jaime sobre “¿Lo quería más tu papá que a ti?” , a lo que el actor de La fea más bella, respondió: “Luis Miguel es un ciclo de vida que se terminó y ya”.

También mencionaron el cariño que el público de la serie de Luis Miguel tomó con el padre de Jaime Camil, a lo que el actor bromeó y respondió: “Yo no tanto porque dije, ‘Ah entonces sí le ayudaste a otros pero no a mí’, no, no es cierto”, mencionó entre carcajadas.

(Foto: Captura de Pantalla de YouTube: PelucheEn ElEstuche)

El YouTuber cuestionó al actor si tuvo que ver con la relación que Luis Miguel entabló con Sofia Vergara, a lo que Camil respondió: : “Nada... bueno, te baja a todas, pero es que es Luis Miguel, pero no hay pedo, todo bien”.

Después, el Escorpión sacó la supuesta teoría de conspiración que afirma que el verdadero Luis Miguel está muerto, a lo que el actor respondió entre risas: “Claro que no. Primero que nada hace años que no hablo con él y no tengo idea, no creo que se haya muerto”.

Para finalizar, el actor habló sobre como contribuyó a la creación de la coreografía oficial de Será que no me amas, interpretada por Luis Miguel. “Lo hicimos entre Micky, Alejandro, yo y alguien más, estábamos en el Hard Rock Café de Acapulco. Traía Micky el master de esta canción, todavía no salía, y ahí, bailando en la mesa, lo más básico del mundo, se quedó” .

(Foto: Instagram: @Goldenescorpion)

Antes de cambiar de tema, el Escorpión Dorado insistió en preguntarle al actor sobre Luis Miguel, a lo que le preguntó al actor “¿Quién era tu amigo, ya no es, y por qué?”, a lo que Camil respondió entre carcajadas: “Luis Miguel”.

A pesar de que Jaime Camil ya no mantiene una relación cercana con Luis Miguel, comentó durante la entrevista que tiene muchos amigos dentro de los medios. “Sebastián Rulli es muy amigo mío, lo quiero mucho, Agustín Arana, mi comadre Angélica Vale por supuesto, Javier Poza es mi hermano, Alex Montiel por ejemplo”, afirmó entre risas.

El actor de Por Ella soy Eva, también se sinceró ante el Escorpión Dorado y habló sobre la muerte de su padre, donde el actor confesó que le afectó mucho su perdida.

(Foto: Instagram/@jaimecamil)

“Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida”, aseguró Camil.

El pasado 6 de diciembre de 2020 se dio a conocer que el señor Jaime Federico Camil Garza, padre de Jaime e Issabela Camil había fallecido. A lo que el actor comentó durante su platica con el famoso youtuber: “Murió en diciembre, fue muy triste pero era un tipo muy adorado, lo quería muchísima gente. Yo creo que me voy a atrever a decir una cosa, pero creo que andaba ahí en un nivel escorpión doradesco”.

SEGUIR LEYENDO: