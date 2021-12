Yalitza Aparicio contó lo difícil que fue adaptarse al maquillaje: “Muy diferente a mi tono de piel”

La actriz ha modelado para prestigiosas revistas de moda Foto: Instagram/@yalitzapariciomtz

Desde su irrupción en el mundo de la fama, Yalitza Aparicio ha sabido hacerse un nombre no sólo en la actuación, sino también en rubros distintos como el modelaje, el activismo social y como voz cantante en diversas causas como el derecho de las mujeres a decidir, la diversidad étnica y sexual y la no discriminación.

Entre las facetas de la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, la de youtuber también le ha generado aceptación y cercanía con su público, pues desde hace varios meses la protagonista de la cinta Roma ha compartido con sus seguidores aspectos de su vida privada, sus gustos, aficiones y el día a día.

En esta ocasión, la educadora de formación presentó al público a su maquillista de confianza, Gerardo Parra, quien habló del cuidado en el makeup para la artista nominada al Oscar, sobre todo para hacer lucir el color de tez de Yali, como le dice de cariño.

Yalitza Aparicio presentó a su maquillista, quien la ha apoyado en sus sesiones editoriales Foto: Instagram

Yalitza contó que conoció a Gerardo en la filmación de la galardonada película de Alfonso Cuarón, pues fue él quien primero maquilló a la otra protagonista de la historia, Marina de Tavira. ‘’Mi querido y amado Gerardo Parra, mi maquillista aquí en México. Me ha maquillado durante todo este tiempo, ya llevamos casi cinco años de conocernos. Me conoce mejor que nadie. Justamente nos conocimos en este tiempo en que yo estaba de ‘¿quién me maquilla y cómo?’ y yo no tenía ni idea de esto. Un día vi que maquillabas a Marina de Tavira y dije ‘sería interesante ver cómo me maquilla’”, expresó.

Y es que como es sabido, Yalitza marcó una pauta en la incursión de mujeres de ascendencia indígena y un tono de tez oscuro en el cine mexicano de los últimos tiempos, situación que la ha colocado también en la mira de prestigiadas revistas internacionales de moda que ya la han acogido en sus páginas luciendo vistosas sesiones de fotos. Sin embargo, dar con el maquillaje ideal para Yalitza fue complicado. Así lo narró la actriz:

“Había pasado por momentos en que siempre me ponían un maquillaje diferente por llamarlo así, muy diferente a mi tono de piel y por eso andaba de un lado a otro, buscando con quién lograba adaptarme. Sentía que era complicado porque no había muchas personas con mi tono de piel, entonces a los maquillistas se le hacía muy complicado, porque no lo tenían dentro de las tonalidades que manejaban”, expresó la actriz.

El maquillista prestó atención en resaltar el tono de piel de la actriz Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Gerardo añadió que trabajar con Yalitza fue un reto para su labor: “Un mes después –de la filmación de Roma- me hablaron para maquillarte para una campaña, y la emoción fue tal que para ese llamado dije ‘OK, no todos los tonos de piel son iguales, tengo que hacer ciertas combinaciones para darle exactamente al tono”, expresó,

“En México tenemos este pensamiento que los tonos claros en la piel son mejores, y creo que es un error grave, tenemos que cambiar, están muy acostumbrados a dejar una piel más clara. Lo más importante en el maquillaje es dejar una piel muy bonita y que combine con todo” agregó el especialista.

Yalitza ya había padecido esta situación en los sets: “Yo tengo diferentes tonos, ya una vez me hicieron un prostético y fue complicadísimo dar con el tono. Me pasaba que del cuello para arriba usaba una tonalidad, pero cuando era con escotes estaba complicado’', añadió.

Yalitza admitió que encontrar al maquillista ideal fue un trabajo opesado (Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz)

“Ha sido un proceso, ya platicando con Yali, conociéndola un poco más, ella no es una persona que esté acostumbrada a ponerse cosas, a embarrarse…entonces las primeras veces era una cosa sencilla, casi no rímel, un cafecito en el ojo, ponerle un bálsamo en los labios, sin pestañas y ya”, expresó el maquillista y contó que ahora, cinco años después y con la experiencia adquirida, ha podido arriesgar texturas y tonalidades en el makeup de Yalitza.

