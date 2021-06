Sergio Goyri dio carpetazo a su polémica con Yalitza Aparicio: “lo mío con la señora ya pasó”

En 2019, Sergio Goyri llamó "pinche india" a Yalitza Aparicio. (Foto: Telemundo, Instagram @yalitzapariciomtz)

Sergio Goyri está feliz con su regreso a las telenovelas, pues tras casi dos años manteniendo un bajo perfil y alejado de los escenarios, el actor aparece actualmente en el melodrama Diseñando tu amor, producción de Pedro Ortiz de Pinedo, lo que marca su retorno a los foros de Televisa.

El histrión fue cuestionado por los medios de comunicación a su salida de la televisora, donde externó su opinión respecto a los cantantes, actores e influencers de las redes sociales que “vendieron su voto” al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es decir, que en plena veda electoral de las pasadas elecciones del 6 de junio, promocionaron el partido en sus perfiles de Instagram.

Para el veterano intérprete no parece ser un tema de gravedad y así justificó lo realizado por sus compañeros, que de hecho constituye en delito, pero aseguró que en este caso se trató de una “renta de imagen”:

Figuras como Karla Díaz, Regina Murguía y Sherlyn infringieron la veda electoral y aceptaron un pago del PVEM (Capturas de pantalla: Instagram)

“Es que siempre los políticos o la política aprovecha al gremio (actoral) cuando vienen las votaciones, sacan provecho, si algunos compañeros sacaron provecho de esa situación está bien, pues es imagen y uno vive de la imagen. (Los que les dijeron vendidos) han de haber sido los contrarios, imagínense lo que no se dicen entre ellos, se han hasta matado. Imagínense tanto dinero que hay en juego, pero ojalá haya caído todo bien”, aseguró el actor.

Cuando un reportero quiso recordarle lo sucedido con la actriz Yalitza Aparicio, de quien Goyri se expresó discriminatoria y burlonamente en el pasado, hecho que fue mostrado en un live por su propia novia, el actor quiso dejar atrás aquella polémica y le envió sus mejores deseos a la también activista originaria de Tlaxiaco, Oaxaca:

“Quítenlo, ¡no creces!, padre”, dijo refiriéndose al reportero. “Ya eso ya pasó, yo lo mío con la señora ya pasó, a la señora ojalá le vaya maravillosamente, que triunfe como siempre ha triunfado, mi vida es mi vida. (Por supuesto) que ya es asunto superado”, expresó para despedirle de los elementos de la prensa.

Goyri nació el 14 de noviembre de 1958 (IG: sergio_goyri)

El regreso de Goyri a los foros se da tras un largo tiempo en que presuntamente el famoso villano de telenovelas fue castigado por la empresa Televisa, donde ha trabajado desde hace varios años de sus 45 de trayectoria.

Y es que tras el estreno de la película dirigida por Alfonso Cuarón, Roma, de 2018, llamó la atención el debut cinematográfico de Aparicio, una joven hasta entonces desconocida, quien con 24 años fue catapultada a la fama internacional.

La incursión de Yalitza en el cine mexicano dio de qué hablar, pues, pese a no tener estudios en actuación, incluso fue nominada al premio Oscar de la Academia por Mejor actriz. En febrero de 2019, Sergio Goyri fue captado en video durante una reunión familiar donde se le oye externar que para él la educadora de formación no es actriz e incluso la arremedó: “¿Que metan a nominar a una pinche india que dice ‘Sí siñora, no siñora’?”, lo que le valió las críticas del público al actor poblano.

Sergio Goyri fue duramente criticado luego de mofarse de la forma de hablar de Yalitza y llamarla "pinche india" (Video: Instagram)

Ahora el histrión de 62 años volvió a los sets para participar en Diseñando tu amor tras referirse de forma despectiva a Yalitza y de un presunto veto en la televisión tanto nacional como en Estados Unidos, hecho que lo llevó a dedicarse a la administración de su rancho y a incursionar en otro rubro, como el de la mecánica automotriz al reparar autos clásicos.

En el melodrama donde comparte crédito con Frances Ondiviela, Norma Herrera, Martha Julia, José Elías Moreno y Armando Araiza, el actor interpreta a “Guillermo”, un hombre fuerte y trabajador que sabe mantener lo que tiene porque le ha costado, patriarca de una acaudalada familia.

