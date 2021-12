Aislinn Derbez confesó por qué se enamoró de Jonathan Kubben

La actriz reveló por medio de sus insta stories cuál era el motivo por el que se había enamorado del productor de series (Foto:Instagram/@aislinnderbez)

Aislinn Derbez hizo oficial por medio de fotografías en Instagram que su tiempo sin pareja había terminado, por lo que ya era momento de iniciar -de forma pública- una relación sentimental con Jonathan Kubben.

La protagonista de películas como El Cielo En Tu Mirada, Miss Bala: sin piedad o A la mala reveló por medio de sus insta stories cuál era el motivo por el que se había enamorado del productor de series de televisión: su cabello. De manera sarcástica la actriz reaccionó a su gran “melena” sin peinar que estaba en un estado demasiado alborotado.

La mayor de las hijas de Derbez escribió: “Fue su pelo lo que me conquistó”, acompañado de un emoji de persona frustrada.

De manera sarcástica la actriz mencionó que era su cabello (Foto:Instagram/@aislinnderbez)

Con gran sentido del humor, como lo tiene toda la dinastía Derbez, la actriz ha provocado que sus 11.8 millones de seguidores reaccionaran con mucha alegría al chiste de la nueva pareja:

“Era de esperarse que ella siga con el gran humor de toda la familia”, “Me gusta que no perdieras tu risa y sentido del humor”, “Que alegría que ahora estés de nuevo iniciando una relación y las bromas no falten”, “Un divocio y nada cambió y eso es increíble, que gran ser humano eres”, “Si que tiene el pelo como un león ja,ja,ja me agrada el sujeto”, escribieron sus fans en su cuenta de Instagram.

Aislinn destapó el romance el pasado 1 de diciembre en una entrevista con la revista de sociales Quién, en donde confesó que llevan nueve meses de noviazgo, pero es hasta este momento que decidieron revelarlo porque ambos se sienten listos para hacerlo.

La pareja ya tiene 9 meses de relación IG: @aislinnderbez / @jonathankubben

“Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta”, dijo la protagonista de La casa de las flores.

Las fotografías en Instagram han sido el medio de comunicación con sus fans y la prensa. El mismo Jonathan fue quien reveló a través de su cuenta de Instagram que mantiene una relación con Aislinn Derbez con un tierno mensaje y una foto en que demuestran el amor que se tienen.

“Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas.⠀Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así”

La hija de Eugenio Derbez en distintas ocasiones había argumentado que prefería no destapar si llegaba a tener un nuevo novio después de su divorcio con Mauricio Ochmann, pues pensaba que la gente la criticaría por sus decisiones, así como ha tenido que mantener varios detalles de su vida en privado para evadir los malos comentarios.

La hija de Eugenio Derbez en distintas ocasiones ha argumentado que prefería no destapar las cosas si llegaba a tener un nuevo novio (Foto: Instagram/@quiencom)

A pesar de eso, por el momento los únicos comentarios relevantes han sido los de la misma familia de los Derbez. La publicación con la que hizo oficial su relación con el joven creador de contenido, sorprendió a todos y se pueden leer distintos mensajes escritos por algunas figuras públicas del espectáculo como Eiza González, Zuria Vega, Vanessa Bauche, Joy, pero quien se hizo notar por su comentario fue Vadhir Derbez.

El también cantante y actor dejó en evidencia su lado protector como hermano y sorprendió a todos los usuarios con su lado “celoso” al ver la imagen, donde aparecía Aislinn muy sonriente a lado de su novio, Jonathan: “Muchas risitass ehhh jijiji jujuju”, señaló el hijo de Eugenio Derbez en la caja de comentarios.

