Eiza González presumió su lujoso atuendo para los “Fashion Awards 2021″

Eiza González se convirtió en una estrella del cine de Hollywood(Foto: Reuters/Mario Anzuoni)

Eiza González destacó en la pasarela de los Fashion Awards 2021. La ceremonia se celebró en el palacio de Albert Hall en Londres. La actriz brilló por su atuendo diseñado por Paco Rabanne, así como por sus piezas de joyería de lujo por la marca romana Bvlgari.

La actriz mexicana portó un vestido con colores vivos y patrones geométricos. La prenda cubrió totalmente la piernas de Eiza González, mientras que su escote fue discreto. La marca de diseñador detrás del vestido fue Paco Rabanne, la pieza de moda forma parte de la colección primavera/verano 2022, según lo reportado por Vogue.

Eiza González con su vestido de Paco Rabanne (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

En entrevista para Vogue, el director creativo de Paco Rabanne, Julien Dosenna, explicó el motivo del diseño del vestido que portó Eiza González: “Por todos esos placeres que hemos anhelado por tanto tiempo”. Según el creativo, la prenda tiene como inspiración las ganas de volver a las playas tras la pandemia.

Otros elementos que hicieron brillar a Eiza González en la alfombra de los Fashion Awards 2021 fueron sus impactantes labios. La actriz de Baby Driver tuvo un maquillaje bastante sobrio, con un repunte en sus labios color carmín. De igual modo, su peinado fue austero, pues destacó la pieza de joyería de lujo que portó en su rostro.

Como si se tratara de una extensión de su fleco, Eiza González añadió a su look unas tiras de diamantes. De este modo, su cabello recogido cedió su importancia para destacar la joyería. “Diamonds are a girls best friend”, destacó la actriz de origen mexicano en sus stories de Instagram.

Así fue la preparación de la actriz previo a la gala de los Fashion Awards (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@eizagonzalez)

En otra actualización en su perfil de más de siete millones de seguidores, Eiza González informó que sus accesorios fueron proporcionados por la marca Bvlgari. Esta empresa italiana de joyería se fundó en 1884 y hasta día de hoy se mantiene como una de las más prestigiosas en el mundo de la moda.

Esta no es la primera vez que Bvlgari y Eiza González colaboran. Trascendió en agosto del presente que la actriz mexicana se convirtió en la primera embajadora de origen latino de la marca con sede en Roma. González es la imagen actual de la joyería para la región de Norteamérica.

De la marca Bvlgari fue la joyería de González (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@eizagonzalez)

Como parte de sus labores como embajadora, Eiza González ha portado las colecciones irrepetibles de la alta joyería de Bvlgari. En esa misma renovación de imagen, Bvlgari también contó con Alejandro Speitzer, actor de origen mexicano, como colaborador de la firma.

Además de la presencia de Eiza González, los Fashion Awards 2021 contaron con la presencia de personalidades como Dua Lipa, Romeo Beckham (hijo del astro de fútbol), Hailee Steinfeld, Leonie Anderson, Alexa Chung, entre más estrellas del medio del espectáculo y la moda.

Eiza González inició su carrera en las filas de Televisa al protagonizar la telenovela juvenil Lola: Érase una vez. No obstante, la actriz pudo dar el salto hacia tierras hollywoodenses, donde empezó a ganar terreno. Su papel más grande, hasta entonces, se dio en Baby Driver (2017), cinta dirigida por Edgar Wright y protagonizada por el polémico Kevin Spacey.

Eiza junto a Jon Hamm (Mad Men) en la cinta "Baby Driver" (Foto: Archivo)

Desde entonces, Eiza González se mantiene vigente como uno de los rostros latinos más reconocidos en la industria del entretenimiento global. En 2019 participó en la taquillera saga Rápidos y Furiosos en el papel de “Madame M”. De igual modo fue parte de la polémica Godzilla vs. Kong.

Según el sitio especializado en cine y televisión Internet Movie Data Base (IMDB), Eiza González se encuentra en grabaciones de la serie Extrapolations. En dicho titulo, tendrá un papel protagónico junto a Tobey Maguire, Marion Cotillard y el histórico Forest Whitaker. También se espera que la ganadora al Óscar Meryl Streep haga un cameo. Extrapolations se estrenará a lo largo del 2022 en Apple TV.

