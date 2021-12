Vadhir Derbez reaccionó a la nueva relación de su hermana Aislinn Derbez

Aislinn Derbez comparte su nueva relación, así reacciona su hermano Vadhir Derbez Foto: Infobae/Instagram

El día de ayer, Aislinn Derbez dio a conocer a todos sus seguidores, que se encontraba en una nueva relación amorosa con el reconocido influencer Jonathan Kubben. La publicación con la que hizo oficial su relación con el joven creador de contenido, sorprendió a todos y se pueden leer distintos mensajes escritos por algunas figuras públicas del espectáculo como Eiza González, Zuria Vega, Vanesa Bauche, Joy, pero quien se hizo notar por su comentario fue Vadhir Derbez.

El también cantante y actor dejó en evidencia su lado protector como hermano y sorprendió a todos los usuarios con su lado “celoso” al ver la imagen, donde aparecía Aislinn muy sonriente a lado de su novio, Jonathan: “Muchas risitass ehhh jijiji jujuju”, señaló el hijo de Eugenio Derbez en la caja de comentarios.

Por lo pronto Aislinn no contestó al mensaje de su hermano, el cual fue en un tono de broma. La actriz de 35 años eso sí, se dejo ver muy enamorada por la fotografía que compartió en redes sociales junto a una gran descripción donde agradecia la presencia del creador de contendio en su vida.

Vadhir Derbez reacciona a la relación de su hermana Foto: Instagram/@aislinnderbez

“Gracias Jonathan por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está demasiado chingooón” escribió la actriz mexicana.

La publicación causó sensación entre sus miles de seguidores, quienes dejaron sus impresiones en la caja de comentarios. Desde este espacio, Jonathan Kubben reaccionó, de manera sarcástica, sobre el mensaje que le dejó su novia: “No la conozco. Es Photoshop”, escribió.

Posteriormente contestó Aislinn: “¿Cómo que no me conoces y que es Photoshop?”, lo que provocó las risas de los dos. “Bueno, ok. Esta bien hecho. Esto también es fake”, dijo Kubben mientras señalaba su ropa, la cual formaba parte de un vestuario que portó durante el rodaje de una producción. “No soy yo, tomaste mi foto. Es un actor”, añadió.

(Foto: Instagram/@jonathankubben)

Jonathan Kubben es un creador de contenido, que se hizo popular en redes sociales por tomarse fotos en cada destino que visitaba con el anuncio “Mom, I’m fine”. Sus aventuras se caracterizan por ser en su mayoría extremas y por todo el mundo. Su madre es mexicana y su padre de Bélgica, así como él.

Desde los 14 años se convirtió en nadador profesional, logrando ganar el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Natación en Bélgica. Gracias a su talento fue considerado para convertirse en parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud, sin embargo, una lesión en su hombro truncó su sueño.

Kubben ha decidido emprender distintos proyectos, como la construcción de escuelas de plástico de Tulum; mismos que le han valido el premio de “influencer del año” y " el más filantrópico” en el 2020.

IG: @aislinnderbez / @jonathankubben

Fue el pasado abril cuando la publicación TV Notas destapó que supuestamente Aislinn y Jonathan habrían comenzado su noviazgo, aunque la familia Derbez ya habría conocido a Kubben desde años atrás. Ambos han compartido desde hace varios meses fotografías juntos en diferentes destinos, pero también se esforzaron en defender la imagen de que sólo eran amigos.

Cabe señalar que Aislinn Derbez comenzó este nuevo romance después de que anunciara que se había separado de su exesposo Mauricio Ochmann en marzo de 2020. Durante su matrimonio, los actores tuvieron una hija de nombre Kailani, por lo que siguen en contacto y tienen una relación cordial, así lo han demostrado en redes sociales.

