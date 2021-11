Zuria Vega habló sobre la pérdida de su primer bebé: “Algo en mí sabía que no estaba bien”

Zuria Vega habló sobre la pérdida de su primer bebe (Foto: Instagram/zuriavvega)

Zuria Vega habló sobre el proceso que vivió cuando quedó embarazada de su primer bebé en el año 2016, uno antes de convertirse en madre por primera vez. La actriz confesóque antes de Lúa y Luka había quedado embarazada y a las semanas de recibir la noticia perdió el bebé. La protagonista de telenovelas comentó en entrevista para Mara Patricia Castañeda que siempre supo que algo no estaba bien con el embarazo.

“Alberto y yo estábamos buscando ser papás y me quedé embarazada, pero algo en mí sabía que no estaba bien. Me enteré y le dije a Alberto, pero aún no era tiempo de decirle a alguien, solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mi suegros, mis hermanos. A las semanas lo perdimos”, aseguró.

La protagonista de Mi Marido Tiene Familia confesó que después del triste momento, Zuria Vega visitó a algunos doctores que le ofrecieron tratamientos de fertilidad. Aunque se sentía muy triste, fue gracias al apoyo de su esposo Alberto Guerra que logró salir adelante del terrible episodio.

Fue gracias al apoyo de su esposo Alberto Guerra que logró salir adelante del terrible episodio (Foto: Instagram/@zuriavvega)

“A mí me dio durísimo, tiene que ver con esta cosa que no lo tenemos consciente o claro. Desde que estamos chiquitas traemos esto de ‘Vas a ser mamá’ o si no eres mamá o pierdes a un bebé no vales lo suficiente’ y no es cierto, pero eso sientes. Tenía 28 años, luego vas a ver doctores que te quieren meter tratamientos. Gracias a Dios y a Alberto, porque hubo un momento en el que me frenó y me dijo: ‘Para, estás entrando en este lugar que siempre has dicho que nunca vas a caer, en este estrés no vamos a tener un hijo’. Ha sido de las veces que más he odiado a Alberto, yo no podía entender. Para mí era algo como: ‘¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué no puedo tener bebé?’ (Al final) qué bueno que lo hizo así, porque comencé a hacer castings. Yo sabía que mi cuerpo estaba bien” expresó.

La actriz se convirtió en mamá en el 2017 (Foto: Instagram/@zuriavvega)

La actriz también recordó que su reacción no fue la mejor ya que llegó a pensar que su esposo la estaba castigando por haber perdido el bebé:

“No hice ningún tratamiento, yo sabía que mi cuerpo estaba bien, tenía la tranquilidad de que así era y a los cuatro meses empezamos a intentarlo otra vez, y al primer intento pasó”, comentó.

Luka, el hijo de Zuria Vega y Alberto Guerra, nació el pasado 20 de mayo (YouTube)

La actriz detalló que no haber contado nada sobre su embarazo, hasta ahora, le ayudó a poder llevar el luto de mejor manera. Lúa nació el mismo día que Zuria Vega se había enterado de su primer embarazo: “Lúa nació el 11 de enero, la misma fecha en la que yo me enteré que estaba embarazada de mi otro bebé, obviamente nadie se dio cuenta, nada más yo”.

Los actores comenzaron a vivir juntos a los dos meses de noviazgo. Aunque muchos consideraron que era demasiado rápido la actriz defiende su decisión al mencionar que prueba de ello son los dos hijos que tienen en común.

“Lo vi llegar a una boda y dije ‘hola’. Estuvimos juntos toda la noche. Al día siguiente me escribió porque me llevé su corbata, tuvo un detalle que me gustó, él me escribió: ‘No te puedo ver en dos semanas porque estaré con mi hija, pero cuando llegue ese día te daré un beso’, y así fue, me besó y me enamoré. A los dos meses de salir nos fuimos a vivir juntos”, finalizó.

