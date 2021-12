Lucía Méndez recordó su enfrentamiento con Yuri: “Fue histórico y real”

Lucía Méndez recordó varios de los momentos más bizarros de su carrera como cantante y actriz (IG: programahoy)

En vísperas de cumplir 50 años de trayectoria, Lucía Méndez recordó muchos de los momentos memorables que ha tenido durante su carrera, entre ellos el enfrentamiento que tuvo con Yuri, la intérprete de El apagón.

Entre risas, Lucía recordó el “agarrón” que tuvo con Yuri durante una conferencia de prensa en el año 2010 donde llegó a interrumpir una conferencia de prensa que la jarocha había organizado para aclarar algunos comentarios que la actriz de Tú o nadie había hecho sobre su esposo Rodrigo Espinoza.

“Fue histórico, fue real, claro que fue real… cómo no iba a interrumpirla si estaba diciendo puras mentiras”, comentó la diva de las telenovelas.

La intérprete de 'Corazón de Piedra' ha tenido roces con varias mujeres del medio entre las que destacan Yuri, Verónica Castro e incluso Madonna Foto: Instagram / @luciamendezof

Lucía Méndez también recordó otro suceso con la prensa a mediados de los años ochenta cuando fue señalada como parte de un grupo de narcosatánicos.

La actriz se encontraba grabando El extraño retorno de Diana Salazar y su personaje tenía la capacidad de cambiar el color de sus ojos por lo que el público no tardó mucho en relacionarla con el narcosatanismo, un tema muy polémico en aquellos años.

La actriz de 66 años también fue vinculada con Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como “El Padrino de Matamoros” y “El Narcosatánico de Matamoros”, porque en aquel tiempo se dijo que la policía había encontrado en la agenda de Constanzo su teléfono y dirección, al igual que de Yuri, por lo que muchas personas aseguraban que las artistas eran sus amantes.

“Eso sí me dolió mucho, cuando tenía tres meses de no salir de mi casa, que había nacido Pedro Antonio. Dijeron precisamente que Yuri y yo éramos narcosatánicas, fue realmente algo muy impresionante…era un rumor en todo el país y realmente era mentira, era absolutamente para vender”, declaró para el programa Ventaneando.

La actriz recordó también haber asistido junto con Yuri entre lágrimas a visitar al entonces procurador de justicia para aclarar dichos rumores de difamación.

Lucía Méndez recordó la única ocasión en donde, sin saber, se presentó en un evento en donde se encontraba un reconocido personaje del narcotráfico. Foto: Instagram / @luciamendezof

En relación a la polémica desatada por el libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, Lucía Méndez se abstuvo de emitir cualquier comentario.

No obstante, la diva recordó que una sola vez, sin darse cuenta, tuvo que cantar para un reconocido señor del narco, del cuál no reveló nombre.

“Una vez salí al escenario y estaba todo un personaje ahí sentado del narcotráfico, muy importante, importantísimo y yo sentí que me desmayaba, que se me iba el aire, pero afortunadamente no pasó nada”, recordó.

La diva de las telenovelas también envió un emotivo mensaje sobre la importancia de disfrutar la vida, ya que no sabemos en qué momento todo puede cambiar. Fotos: Infobae

Lucía Méndez también anunció su regreso a los espectáculos de la mano de un nuevo proyecto con una reconocida plataforma. No brindó más detalles al respecto, solo anunció que será algo muy interesante y diferente a lo que ha hecho a lo largo de su carrera. El proyecto contará con la presencia sorpresa de tres personajes de grandes trayectorias.

En febrero de 2022 la intérprete de Corazón de Piedra cumple 50 años de trayectoria, pero a pesar de ello sabe que la vida es efímera y que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos por lo que confesó ya tener listo su testamento y carta de voluntad anticipada.

“La semana que entra yo ya voy con el notario para dejar todo en regla, lo de Carmelita Salinas a mí me ha impresionado muchísimo, de entender que hoy estás bien y mañana quien sabe. Entonces todos tenemos que vivir intensamente, tenemos que gozar la vida”, concluyó.

