Carmen Campuzano arremetió en contra de Yuri en defensa de la comunidad gay

Carmen Campuzano mencionó que esta agradecida del cariño que ha recibido por parte de la comunidad gay (Foto: Instagram/ @carmencampuzanooficial)

La modelo y actriz Carmen Campuzano salió en defensa de la de la comunidad gay luego de que la cantante Yuri causara polémica debido a las declaraciones que hizo durante su participación con el canal de YouTube del personaje de Alex Montiel, el Escorpión Dorado.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Campuzano se mostró agradecida ante el cariño que ha recibido por parte de la comunidad lgbt+, asimismo aprovechó su intervención para enviar un mensaje de apoyo a todos aquellas personas que se han sentido agredidas por exponer sus preferencias sexuales.

“Creo que ella, y esas personas, tienen que reflexionar, es lo único que te puedo decir. Respetemos los designios de Dios, porque así nacemos y contra eso, el humano no tiene que decir. Sólo Dios da la última palabra y muy bendecidos todos. Yo soy muy bendecida con mi comunidad gay y lo demás no me importa”, declaró Campuzano. “Los amo, los bendigo y le comparto un montón de locura también”, añadió.

La interprete ha sido tachada de homofóbica en más de una ocasión (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ PelucheEn ElEstuche)

El pasado 9 de noviembre, la veracruzana fue la invitada del Escorpión Dorado durante una de las últimas emisiones de “Escorpión Al Volante”, en ella recordó su juventud y cómo se contagió de una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, uno de los comentarios que emitió fue catalogado como “homofóbico” según usuarios de redes sociales.

Después de que la intérprete de Maldita Primavera contara que durante el transcurso de su vida tuvo diversas parejas sentimentales y sexuales, el youtuber le preguntó que si durante todo “el catálogo de novios” nunca le había salido uno “que fuera del otro lado” o “gay” a lo que respondió que sí.

Sin embargo, el momento incómodo no terminó ahí, ya que el Escorpión Dorado le preguntó si esa situación le había lastimado el ego a lo que Yuri contestó que le había preocupado más que no la hubieran infectado de VIH/SIDA; motivo por el que nuevamente Yuri fue acusada de ser homofóbica.

Fue señalada de oportunista durante su participación como jueza en La Más Draga (Foto: YouTube/La más draga)

“El chico sale del otro lado y todo y dije ‘cómo va a ser así’”, dijo Yuri. El youtuber no se quedó con la duda y agregó una nueva pregunta: “No mam*s esta cabr*n, pero ¿te ardió o te ofendió?”, a lo que la cantante contestó “No, no me ardió, me preocupé. No, deja tú eso, me fui a hacer un análisis”, mencionó.

Ante ello, los cibernautas llenaron las redes sociales, principalmente en Twitter, de criticas en donde pidieron “cancelar” a la cantante veracruzana, así como también mencionaron que aceptó la invitación para participar como jueza invitada en “La Más Draga” con el fin de aprovechar las miradas del público.

“Hace unas semanas andaba bien atacada mencionando que si fuera homofóbica no iría a un show de Drag Queens pero ahorita dice algo así, neta pobre señora”, “No sé que me da más asco: Yuri asumiendo que ser gay es sinónimo de VIH/SIDA o Yuri diciendo que Dios le quitó lo put*”, “Yuri no entiende que gran parte de su público era gay y con estos comentarios tan desafortunados sobre las personas que viven con VIH terminó de cavar su tumba en su carrera musical”, fueron algunos de los comentarios que recibió Yuri por medio de redes sociales.

Por otra parte, en dicho video también aseguró, una vez más, que no es feminista y jamás lo sería, ya que ella piensa que no es una forma de protestar y mucho menos de ser una “buena mujer”.

