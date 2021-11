Lucía Méndez reveló cómo se preparó para la menopausia: “Ser una mujer madura no quiere decir que no esté abierta a la pasión”

Lucía Méndez compartió que fue su mascota quien advirtió la supuesta presencia de la fallecida productora (Foto: Instagram/@luciamendezof)

La actriz mexicana, Lucía Méndez, confesó cómo se preparó para la menopausia y cuál tratamiento utilizó para no padecer los síntomas que, en muchos casos, aquejan a las mujeres durante esta etapa de su vida. Además, habló de su nuevo noviazgo con un hombre algunos años más joven que ella.

Durante una entrevista transmitida este domingo en Hechos domingo, la famosa actiz de 66 años reveló que acudió a un médico especialista, en donde recibió un tratamiento para regular los cambios hormonales por los que atravesaría su cuerpo.

“Fui al ginecólogo y tuve un buen ‘chip’ de hormonas, eso fue lo que hice. El hecho de que ser una mujer madura, ya sea abuela, soy feliz de ser abuela, no quiere decir que no esté abierta al amor, a la pasión, al deseo. A ponerme mis hormonas y sentirme a todo dar”, expresó, también en referencia a su nuevo noviazgo.

Sin embargo, a pesar de sentirse sumamente feliz en su nueva relación, la actriz aseguró que todavía no está lista para presentarlo publicamente: “No voy a hablar de él, no voy a decir nunca quien es. Ya cuando esté yo más segura lo presentaré, pero mientras tanto no lo presentaré”, agregó.

Foto: Instagram @luciamendezof/Uriel Santana

Durante la misma entrevista que se transmitió en distintos medios de comunicación, aseguró que su pareja es 15 años menor que ella: “Estoy saliendo con alguien, me riega la plantita, ¿por qué no? Claro que sí. Todavía estoy en edad de merecer. (Es menor que yo) Como unos 15 años, más o menos, es que yo soy un espíritu joven (...) cuando lo veo me la paso padre, gozo la vida, no me comprometo ni él se compromete, simplemente vivimos el momento y eso es todo”, dijo ante la prensa.

Desde su llegada a la televisión mexicana, la también cantante fue una de las artistas más admiradas por su belleza, por ello mantuvo un romance con diferentes personajes como Luis Miguel, Eduardo Yáñez o el productor Pedro Torres, con quien se casó.

Por eso, manifestó que ya se siente lista para comenzar nuevos proyectos en su vida como su bioseire, pues se encuentra en un buen lugar tanto emocional como profesionalmente. Pese a que hace unos meses aseguró que no se sentía preparada para exponer su vida en una serie biográfica porque al haber visto el resultado producido por otros proyectos como Luis Miguel: la serie se dio cuenta que muchas personas podrían resultar lastimadas si es que se dan a conocer pasajes íntimos, ahora piensa lo contrario.

“Tampoco soy la Santa Madre Teresa de Calcuta, nunca lo he sido, pero tampoco tengo una vida tan tormentosa. O sea, así como Lupita D’Alessio se atrevió a contar, o así como el propio Luis Miguel ahora lo vemos con la copa en la mano”, dijo la protagonista de Colorina captada por la cámara de Chismorreo.

Foto: Instagram / @luciamendezof

Aseguró que lo que expondría es tal cual es, no sólo retrataría sus buenos momentos, sino también los malos, además de que le gustaría hablar acerca de aquellas personas que fueron importantes en su vida y considera necesario presentar cómo es que, de alguna forma, la marcaron.

“Estoy pensándolas porque no es tan fácil, pero yo sí quiero contar la verdad, yo sí quiero. ¿Mi personalidad cómo es? Es neta”, sentenció.

Su noviazgo con Micky ha sido el que más revuelo ha causado debido a que él es menor que ella por más de 10 años y Méndez ha asegurado que el mismo Luis Miguel le confesó que ella fue el gran amor de su vida, por lo que habría sido muy difícil para él olvidarla.

Otro de sus romances que más llamó la atención fue el que habría mantenido con Yáñez

SEGUIR LEYENDO: