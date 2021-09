Claudia Álvarez y Billy Rovzar anunciaron que están en la espera de mellizos

(Foto: Instagram: @claudiaalvarezo)

La actriz de Vencer el desamor Claudia Álvarez y el productor de series Billy Rovzar han anunciado que se convertirán en padres por segunda vez mediante un post en Instagram.

La pareja comentó en la descripción de la fotografía: “¡NOTICIÓN! Hemos sido doblemente bendecidos, cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!”

La pareja compartió una sesión de fotografías en un hermoso campo de la mano de su hija Kira.

(Foto: Instagram: @BillyRovzar)

En la publicación original, se puede leer las felicitaciones y los mejores deseos de los fanáticos y seguidores de la pareja y de distintos famosos como: Marcus Ornella, Grettell Valdez, Fernanda Castillo, Alessandra Rosaldo, Andrea Legarreta, Omar Chaparro y y Altair Jarabo, además de ya haber superado más de 100,000 likes.

La actriz confesó en Junio del año pasado a la prensa que ya se sentía lista para darle un pequeño hermanito a su única hija, por lo que la noticia de que recibiría no solo a uno, sino a dos bebés ha llenado de alegría a la pareja.

“Todo va a ser a su tiempo, cuando Diosito quiera, yo estoy lista y ahora sí, sí me gustaría darle un hermanito o hermanita a Kira” declaró la actriz de “Vencer el desamor en una entrevista para el programa de Sale el Sol.

Kira, la hija de la pareja, nació en Diciembre de 2019 y desde entonces se ha hecho presencia en las redes sociales de sus padres, quienes no pierden la oportunidad de subir fotos de su pequeña.

Se especulaba que después del nacimiento de Kira, la actriz se iba a retirar por tiempo indefinido del mundo de la actuación, pero fue la misma Claudia quien confirmó que: “No me voy a retirar para nada. Ahorita estoy feliz con mi bebé, con mi esposo, con mi mamá, estamos disfrutando de este momento juntos, y cuando llegue un personaje y un proyecto que me apasione, voy a regresar” en una entrevista para el programa de El Gordo y La Flaca.

“Me han hablado de trabajos así de: ‘Oye Clau, te hemos propuesto, pero ¿que te vas a retirar?’, y yo de ‘¡no!’… porque luego me quitan de trabajos porque piensan eso”.

(Foto:Instagram: @claudiaalvarezo)

Claudia Álvarez incluso confesó que apenas con un año de edad, su hija toma clases de Chino Mandarín.

“El inglés lo va a tener sí o sí en la escuela y el mandarín es el idioma más hablado. Se me hace a mí el más complejo y se me hace el mejor momento para que aprenda los idiomas y lo hace jugando, entonces está increíble. Yo estoy feliz y va muy bien” comentó la actriz.

“Lo que me he informado es que de los cero a los cinco años es cuando mayor neuroplasticidad tienen, más conexiones neurológicas, entonces también son unas esponjitas” aseguró Claudia mediante una publicación en Instagram.

(Foto: Instagram: @claudiaalvarezo)

Claudia Álvarez ha asegurado que ser mamá la ha cambiado por completo, pues la ha llevado ha experimentar nuevos sentimientos, objetivos, aprendizajes y emociones, además de volverla más compasiva y empática.

La pareja se casó en el 2016 y desde entonces han demostrado ser una pareja amorosa y feliz del medio, por lo que la noticia de su segundo embarazo es una de las noticias más esperadas por la pareja.

