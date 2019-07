View this post on Instagram

ESTAMOS EMBARAZADOS!!! ¿Acaso sientes allí dentro todo lo que está sucediendo aquí afuera? Ya te estamos esperando con todo el amor de una pareja que se ha construido con los cimientos mas sólidos y un hogar lleno de amor que tiene tanto para darte!!! Más felices no podemos estar por tu llegada, aquí nos estamos preparando para ser siempre el mejor ejemplo para ti, tu papi @billyrovzar @maxrovzar @alexrovzar y yo!!! #Rovzalvarez #pregnant #BabyRovzAlvarez . . 📸 @esquedachris