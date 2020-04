“¿Y si cantamos “Cielito lindo" para que los pobres encerrados en sus micro casitas se alivianen?”, “Ya escuché “Cielito lindo” en voz de un grupo de influencers y celebrities desde su provilegiada cuarentena. Ya me siento mucho mejor. Nadie en su perra vida. Ni la mamá de esos cabrones”, “Si nadie quería ver a celebridades gringas cantando “Imagine”, no sé por qué creían que queríamos ver a wannabes mexicanos “cantando” “Cielito lindo”. Qué perro oso”, “Ojalá que los que cantan “Cielito lindo”, le donarán un mes de su sueldo a personas como mis papás, que no van a percibir ni un peso hasta que se termine la contingencia”, “Como buenos whitexicans salieron a cantar “Cielito lindo” para demostrar que cuando no se trata de ellos aún así harán todo lo posible para que se trate de ellos”, “Le estaba mostrando a mi mamá el video de los ilustres cantando “Cielito lindo”, no llegábamos ni a la mitad y dijo fastidiada: Ya quita esa pendejada, por favor”, “Creo que al final el video de famosos cantando “Cielito lindo” sí logró que nos uniéramos como mexicanos, nos une el mismo malestar y enojo hacia esa bola de babosos”, "Imagínense vivir tan alejado de la realidad como para creer que cantando el “Cielito lindo” ayudas a combatir la pandemia”, fueron sólo algunos de las cientos de reacciones generadas.