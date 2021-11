Octavio Ocaña recibirá un homenaje en “Vecinos”

Octavio Ocaña interpretó a "Benito Rivers" desde que era un niño (Foto: Instagram/vecinosoficial)

Hace un par de semanas iniciaron las grabaciones de la famosa serie Vecinos y el actor Pablo Valentín, quien interpreta a “Pedrito Medina”, reveló que están preparando un homenaje para Octavio Ocaña que perteneció a la producción desde que tenía 5 años de edad y falleció el pasado 29 de octubre.

El actor, que murió a causa de un disparo, comenzó su carrera como estrella infantil al interpretar a “Benito Rivers” en la serie creada por Eugenio Derbez. El pequeño niño pelirrojo se ganó el cariño del público debido a sus ocurrencias, también obtuvo la admiración de sus compañeros de escena como fueron Lalo España, César Bono, entre otros.

“Estamos muy nostálgicos, estamos al mismo tiempo con muchas ganas de rendirle homenajes eternos a nuestro ‘Tavito’ amado, al igual que a nuestro Polo Ortín”, dijo Pablo Valentín en una entrevista para el programa De primera mano.

El actor mencionó lo fuerte que ha sido para él y sus compañeros perder a Ocaña pero recalcó que siempre lo recordarán como el tierno e icónico Benito. “Es muy raro, son cosas que uno no se imagina pero estamos muy felices de que siempre esa imagen de mi Tavito quedará como nuestra luz, nuestro niño amado y para siempre lo vamos a recordar así”, comentó.

Pablo Valentín confesó que siempre recordarán a Ocaña y a su personaje en "Vecinos" (Foto: Televisa)

Explicó que en el programa tratarán de hacer un homenaje para recordar a Benito con la imagen que dejó a través del personaje y tratar de transmitir el cariño que le tenían sus compañeros, así dejarán de lado toda la polémica que se desató con su trágica muerte.

Sobre el cuestionamiento acerca de las diversas versiones que se han dado sobre la causa de su muerte, Valentín se limitó a decir que lo único que desea es siempre hablar sobre Ocaña con palabras de amor y respeto.

“Por mi parte lo único que deseo y siento es como la necesidad de hablar de mi gente con puro amor. Sabemos que hay muchos problemas ahorita, diferentes versiones pero nosotros queremos honrar su imagen, la que nos dejó, la que compartimos con él en Vecinos. Creo que eso va a ser lo que realmente trascenderá siempre. Por ahí salió el hashtag ‘Siempre serás nuestro Benito’ y así tal cual seguirá siendo”, añadió.

De igual manera, Pablo Valentín respondió si ha estado en contacto con la familia de Octavio: “La verdad no, en este momento no. Solamente por mensaje, desde luego mostrando nuestra solidaridad porque todos llegamos a ser una familia y la seguiremos siendo en Vecinos, pero no he tenido oportunidad de verlos, aunque con ellos está mi corazón sabiendo el dolor inmenso que están viviendo”, finalizó el actor.

Ambos actores trabajaron juntos durante 11 temporadas (Foto: Twitter)

Muchas personas, familiares, amigos y fans han recordado a Octavio de distintas maneras, otra de las formas que llamó mucho la atención fue que recientemente hicieron una piñata de su icónico personaje. La realizó la “Piñatería Ramírez”, misma que ha hecho varios diseños inspirados en famosos como Thalía, Luisito Rey y Karol G.

El personaje de Ocaña fue recreado en un capítulo en el que convencen a Benito Rivers de disfrazarse de indigente para pedir dinero en la calle.

Recordemos que además de su participación en dicha serie, el actor nacido en Villahermosa, Tabasco, tuvo otras apariciones en la televisión mexicana. Su debut en la pantalla chica fue en el programa En familia con Chabelo en la sección “Chiquillos y Chiquillas”. Fue parte de algunas telenovelas como Lola, érase una vez, Te doy la vida, La mexicana y el güero, entre otros proyectos.

