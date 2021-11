Joven que posó junto a Pablo Montero rompió el silencio: “No soy su novia ni su ‘sugar baby’ ”

(Foto: Twitter @debocaenboca.news)

Hace unos días, el actor y exparticipante del reality La casa de los famosos, Pablo Montero cuasó revuelo en redes sociales cuando posó junto a una joven, identificada entonces como Nicol Cast, durante una velada que ambos compartieron y se les vió particulamente acaramelados.

Además, después circularon fotografías de una supuesta conversación que ambos habrían mantenido en el que se podría probar que su relación sería amorosa y con un intercambio monetario. No obstante, el origen de estasn imágenes nofue aclarado por los internautas.

A raíz de estos sumores, Pablo rompió el silencio y aseguró que Nicol sólo era “una amiga”. En este mismo sentido, la joven de 18 años decidió dar su versión de lo ocrurrido. A través de un TikTok que compartió, y que fue difundido por la cuenta de espectáculos Coma News, Nicole Castillo aseguró que no tiene ninguna relación amorosa con el actor.

“Mi nombre es Nicole Castillo (...) estuvieron circulando en redes sociales, unas fotos mías con el actor Pablo Montero y videos. Vengo a aclarar que yo no tengo nada que ver con él. Él nada más es un amigo, muy amable, me invitó a salir y hasta ahí”, comenzó en el audiovisual.

Posteriormente agregó que ella compartió las fotografías y videos con él, como lo haría con cualquier artista. Y corrigió a los reportes y especulaciones anteriores sobre su edes, pues anteriormente se reportó que tendría 21 años.

“Mi mamá me estuvo acompañando por que yo no podía ir sola. Y ella siempre estuvo conmigo. No pasó nada, yo no soy ni su novia, como lo están diciendo en redes socailes, ni su ‘sugar baby’, nada que ver. Yo nada más subí las fotos porque es un artista, y hasta ahí”, continuó.

Posteriormente, la joven aseguró que ha recibido toda clase de ataqus en sus redes sociales: “Me están tirando mucho hate, pero la verdad es que yo no tengo nada que ver con él. Nada más es un amigo y hasta ahí”, cocnluyó, aseguranto que el actor fue respetuoso con ella todo el tiempo.

Por otra parte, Pablo también se refirió a los rumores sobre su supuesta relación con la joven de nombre Nicole. Durante una entrevista con el programa De primera mano negó tener una relación sentimental con ella y aseguró que su encuentro se dio en un sentido amistoso.

Además, habló de su participación en el reality: “Hice muy bonita relación con Alicia, con Mane con Kelvin, con Gigi con Verónica, Cristina [...]con la mayoría la verdad. Con todos me llevé muy bien. La verdad ya que quedamos los 5 finalistas, realmente nos quedamos los que nos llevábamos bien”, dijo.

En la serie de fotos y videos que inundaron internet se pudo apreciar a una joven besando al actor y compartiendo varios momentos con él, en donde comparten una cena y también se pudo apreciar que la madre de la joven los acompañó durante el encuentro.

En el momento, los fanáticos de Monterio reaccionaron cuestionando la naturaleza de su relación. Incluso hubo quien trajo a Gisella, conocida como Gigi, a colación: “¿Qué pensará Ernestina alias @gisellatv de esto?”, puede leerse en algunas cuentas de Instagram. Sin embargo, ahora parece que todas las dudas han sido despejadas.

