Adal Ramones y Karla de la Mora derrocharon amor en redes sociales por sus 10 años de relación

Adal Ramones su esposa Karla de la Mora celebraron 10 años de relación (Foto:Instagram/@adalramones)

A pesar de una diferencia de edad de más de 20 años, Adal Ramones y su actual esposa Karla de la Mora celebraron 10 años de relación con emotivos mensajes de amor en sus redes sociales. El conductor de Otro Rollo que también está cumpliendo hoy 3 de diciembre 60 años de edad expresó en su cuenta oficial de Instagram todo el amor y admiración por la influencer a quien llamó “su mayor tesoro”.

“Soy feliz con ella en donde quiera que estemos; y no busco más que seguir teniendo tiempo para reír y soñar despierto con mi esposa”, escribió en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 1 millón de seguidores.

El también actor que llegó a participar en telenovelas como Por Amar Sin Ley, Rebelde (2004) o Agujetas de Color de Rosa continuó su mensaje mencionando que ha logrado todo tipo de sueño que cualquier persona aspira en su vida -refiriéndoce a la fama, cosas materiales o realizarse-, pero que lo más importante que ha logrado es su pareja Karla de la Mora:

Adal Ramones mencionó que lo más importante que ha logrado es su pareja Karla de la Mora (Foto:Instagram/@adalramones)

“A lo largo de mi vida he conseguido casi todo lo que la gente cree que es lo importante… pero este es el mayor de los tesoros que descubrí”, agregó.

El actor finalizó su mensaje mencionando las cosas que más ama de ella así como sus mejores deseos por lograr esa cantidad de años de haber iniciado una relación y formar parte de su familia: “Te amo mi Güera, amo tu corazón, tu bondad, inteligencia e integridad. Vaya que me tenían esta gran fortuna y era cuestión de solo esperar. 10 años juntos y fue apenas ayer”, escribió en su pie de foto.

Karla de la Mora respondió el mensaje de manera breve pero contundente: “Es un honor tenerte en mi vida. ¡Te amo con mucha locura!

Se casaron el 5 de agosto de 2017 (Foto:Instagram/@adalramones)

Ambos han demostrado que la edad es lo de menos cuando el amor es verdadero. Después de conocerse en el 2011, haber sido novios en 2013 y haberse separado tras tres años de relación, finalmente se reconciliaron y se casaron el 5 de agosto de 2017.

Con un estilo “salvaje”, tal y como lo han descrito en redes sociales, el conductor de televisión y la publicista se dieron el ‘sí’ en un Safari, ubicado en el estado de Puebla en México. Asimismo, sin hacerlo público, se supo que pasaron su luna de miel en Tailandia según varios medios de comunicación.

Adal Ramones ha confesado que no quiere permanecer ni un segundo alejado de Karla de la Mora, pues no desea cometer los errores que hubieron en su primer matrimonio con Gabriela Valencia, con quien estuvo casado desde 1998 hasta el 2013 -año en el que formalizó su relación con Karla de la Mora-.

“Cuando le digo que voy a tener monólogo en Chicago y ella me contesta: ‘Ay, no sé si pueda ir’… ¡no!, ¡por favor!”, suplica el también actor a su amada, según contó el actor TV Azteca.

Adal Ramones ha confesado no desea cometer los errores que hubieron en su primer matrimonio con Gabriela Valencia (Foto:Instagram/@adalramones)

“Antes me preguntaban: ‘¿Y puedo ir?’. ‘No creo que esté bien porque hay muchas entrevistas’, e inventaba cosas para que no me acompañara. Fue difícil mi primer matrimonio con Gaby, la madre de mis hijos, tuvo muchas cosas bellas, pero hubo cosas que no supe lidiar; me ausentaba mucho de la casa por trabajo y te acostumbras a no cultivar el matrimonio”, contó en una entrevista a Venga La Alegría.

En octubre del 2018, Adal Ramones fue sorprendido a tal grado que llegó hasta las lágrimas por su esposa, al confesarle que sería nuevamente papá. Finalmente, en abril del 2019 nació Cristobal, el primer hijo del matrimonio, aunque el comediante ya había sido papá con su ex esposa.

