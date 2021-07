Así felicitó Karla Panini a una de las hijas de Karla Luna: “Naciste en mi corazón de madre”

Karla Panini nuevamente recibió críticas por la forma en que felicitó a su hijastra mayor (Foto: Facebook/Soy Karla Panini)

Karla Panini nuevamente dio de qué hablar al haber felicitado a una de las hijas de Karla Luna, las cuales ha criado como si fueran propias, pero compartiendo fotos de ellas con una marca de agua que le hicieron llover críticas.

Karla Luna a su muerte dejó a dos hijas menores de edad, las cuales han sido criadas por su papá, Américo Garza, y su madrastra, Karla Panini. Desde que se dio a conocer que Luna fue engañada por su esposo, lo que los llevó al divorcio, y después se casó con quien fue su amante, Panini, internautas han cuestionado el comportamiento de la pareja.

La mayor de las hijas de Luna cumplió este fin de semana 12 años y Panini decidió felicitarla con un largo mensaje en Instagram en donde está acompañada de su padre y de sus hermanos.

Panini felicitó a la hija mayor de Karla Luna y Américo Garza (Foto: Instagram/@kpaninimx)

En su publicación, la comediante le hace saber a la pequeña y a sus seguidores que, aunque ella no es su madre biológica, sí la considera su primogénita por el cariño y los momentos que han compartido a lo largo de estos cinco años en los que han vivido juntas.

“Te amo Sara; naciste en mi corazón de madre y eso es lo más maravilloso que Dios me pudo regalar. Eres uno de mis más grandes regalos y a la vez uno de mis más grandes retos. Eres una de las 4 razones que hacen que diga NO cuando siento rendirme. [...] Estaré para ti siempre mi amor! En cada etapa y en cada paso que des en esta vida”, escribió la actriz.

Debido a que todas las imágenes están firmadas con su usuario de Instagram no tardaron en llegar las críticas, pues internautas aseguraron que esta felicitación era una forma más de promocionarse, pero Karla limitó los comentarios y sólo dejó aquellos en que la felicitan a ella y a Sara, además de algunos a los que decidió responder.

Panini defendió que sus fotos con sus hijos, hijastros y marido ahora llevan su nombre para que no sean robadas (Foto: Instagram/@kpaninimx)

A una de sus seguidoras Panini contestó que ha decidido poner su usuario en las fotos porque hay perfiles falsos con su imagen y se roban sus imágenes, agregó defendiéndose que: “Juzgan por lo que ustedes son y piensan! No por lo que yo soy”.

Hace un par de semanas, Karla también denunció que en Facebook existen cuentas que han robado su identidad, a pesar de que ella ha decidido no prestarle atención a ese tipo de perfiles falsos, esta vez decidió tomar cartas en el asunto, pues aseguró que algunos de ellos tienen más seguidores que sus cuentas oficiales y han utilizado a sus fans para realizar actos ilícitos como fraudes.

En el perfil de Instagram de la actriz se puede apreciar que los comentarios en la mayoría de sus publicaciones están limitados, pues siempre intentan meter a colación a Karla Luna, pero en una entrevista con TV Notas Karla Panini afirmó que le causa mucha gracia las críticas u ofensas que recibe.

La ex Lavandera aseguró que ya lleva 5 años siendo una de las mujeres más criticadas por haberse casado con el marido de quien fue su mejor amiga y colega, pero aseguró que ya no le causa resentimiento ni le estresa en ningún sentido.

Karla Panini y Américo Garza llevan cinco años de relación formal (Foto: Twitter/@paniylachabella)

Aseguró que los memes en los que ha aparecido son divertidos y le gustaría poder compartirlos pues son una muestra de la creatividad de las personas. “Son cinco años manito, ya no es estresante, la verdad ya hasta me río. Sí hay unos (memes) muy creativos, que digo: ‘mira éste sí está canijo’. Hay memes muy padres que hasta me gustaría compartir”, aseguró.

