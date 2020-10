Anahí y Christian Chávez desataron la euforia en Tik Tok: cantaron juntos “Sálvame”, antes del reencuentro de RBD

De izquierda a derecha, Anahí Puente, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Dulce María, ex integrantes del famoso grupo mexicano, RBD (Foto: Twitter de RBD)

El próximo 26 de diciembre tendrá lugar el ansiado reencuentro de RBD, y para calentar motores antes del gran concierto, titulado “Ser o Parecer”, Anahí Puente publicó un video en Tik Tok en el que invitó a sus seguidores a cantar junto a ella “Sálvame”, uno de los temas más conocidos de la banda. Y entre los miles de usuarios que respondieron al reto se encontró Christian Chávez.

- “¿Cantan conmigo?”, pregunta en el video la actriz.

- “Claro, güerita”, respondió en su grabación el actor, quien dio vida a Giovanni Méndez en la telenovela Rebelde, y formó parte después del exitoso grupo mexicano.

- “Extrañarte es mi necesidad...", comienza a cantar Anahí.

- “...Vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más”, le sigue el artista de 37 años, entonando la famosa letra de la canción.

Anahí y Christian Chávez cantan "Sálvame" en Tik Tok (Video: TikTok @christianchavezreal)

El clip, publicado en la cuenta de Tik Tok de Christian Chávez (@christianchavezreal) hizo estallar el entusiasmo de los fans de RBD, y logró en pocas horas más de 321 mil 500 me gusta, y 5,738 comentarios.

“La esperanza que mi 2020 necesitaba”, escribió un usuario.

“Me traen recuerdos, los amo RBD”, agregó otro seguidor.

El día 26 de diciembre, los dos famosos se subirán al escenario junto a Maite Perroni y Christopher Uckermann en el tributo a la banda; doce años después de su última presentación en vivo. En el evento, habrá dos grandes ausencias: Dulce María, quien se encuentra embarazada de siete meses, y Alfonso Herrera, que en la última década se ha enfocado en su carrera como actor.

Dulce María explicó en su cuenta de Instagram por qué decidió no participar en el concierto "Ser o Parecer", el próximo 26 de diciembre (Video: Instagram Dulce María)

En un directo de Instagram de más de 25 minutos de duración, la actriz que dio vida a Roberta Pardo en la serie juvenil, explicó con detalle y gran sinceridad los motivos que le impidieron unir su voz a la de sus ex compañeros en “Ser o Parecer”.

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más”, contó en el clip. “Lo que me dicen es que puede nacer entre diciembre y enero. No se sabe, se dice que son nueve meses pero en realidad nacen desde la semana 37 hasta la 42, entonces, es todo un tema”.

Sin embargo, la fecha estimada del parto no es lo único que le preocupa a la cantante. También confesó que la pandemia del COVID-19 fue otro de los motivos que influyó en su decisión.

“En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100%, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, que bueno... hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir ‘bueno, ok’”, dijo a sus más de siete millones de seguidores.

“Realmente hay que seguir cuidándonos. Conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo, y claro que le pido muchísimo a Dios que todo salga bien, pero realmente es eso, mi cabeza está en lograr dormir bien, lograr comer bien, tratar de estar lo mejor posible y lo más sana posible, física y mentalmente para que mi bebé crezca sana”, agregó.

Fotografía tomada en octubre de 2007, en la que se registró al grupo de pop mexicano RBD (Rebelde), en Ciudad de México (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

La actriz de Falsa Identidad apuntó que durante 30 años, siempre priorizó su carrera profesional, y ahora debe centrarse en su nuevo proyecto: formar una familia.

“Ahorita estoy formando una familia, estoy viviendo una etapa muy especial que no puedo posponer ni puedo adelantar, y es la que estoy viviendo ahorita, y ese ser depende completamente de mí, de mi estabilidad y de mi salud”, expresó.

Según Christian Chávez, el concierto inicialmente se había programado para el mes de marzo, con el objetivo de que pudiera participar Dulce María tras dar a luz. Sin embargo, finalmente la artista prefirió ausentarse y concentrarse en su bebé, por lo que la fecha se adelantó a diciembre.

“Lamentablemente Poncho decidió no participar y Dulce hace poco nos canceló. Lo íbamos a hacer en marzo pero respetando que quiere darle prioridad a su hija, y eso es algo muy respetable, pero nosotros no queremos dejar de celebrar con ustedes lo que es la música de RBD, porque es algo espectacular", contó Chávez.

Sobre la ausencia de Alfonso Herrera, dijo que su ex compañero está muy centrado en su trayectoria como actor.

“Sabemos que nunca le ha gustado la música. Él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo”, agregó.

Las entradas del concierto salieron a la venta el 4 de octubre en la página web “seroparecer.world”, y tienen un costo de USD 20, aproximadamente cerca de 442 pesos.

