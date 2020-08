Moderatto con Infobae: cómo rockear en tiempos de coronavirus

(Foto: Instagram de Moderatto)

Moderatto cerró con broche de oro la edición del Vive Latino de este año. La banda mexicana llegó al Foro Sol en marzo pasado como artista emergente ante la ola de cancelaciones provocadas por el coronavirus en México y el mundo, y aunque sabían que sería su última presentación antes del confinamiento, nunca pensaron que su regreso a los escenarios sería cuatro meses después a través de un formato completamente nuevo y en el que serían “conejillos de indias” para reactivar la industria del entretenimiento en el país: los autoconciertos.

Mick Marcy, el guitarrista de la agrupación surgida a finales de la década de los 90 con una propuesta musical especializada en el pop rock y con una imagen llamativa, contó a Infobae México las razones por las que subirán al escenario del Foro Pegaso con una propuesta novedosa en medio de la pandemia por COVID-19.

Los promotores de este espectáculo y los integrantes de esta banda mexicana coincidieron en la necesidad de promover un espectáculo capaz de reunir a cientos de personas en un recinto, siempre manteniendo a las medidas de seguridad para evitar contagios, por lo que así surgió la idea de montar un autoconcierto.

“Moderatto tiene la suficiente estatura, el peso y la trayectoria para poder ser el conejillo de indias de algo así (los eventos a con público en automóviles), porque no sólo es un concierto donde se suben cinco pelados a cantar canciones, sino que tiene que haber un show detrás y nosotros lo aceptamos por eso y porque se trata de reactivar la economía alrededor de una industria que ha sido golpeada durísimo por la pandemia”, declaró para este medio digital.

(Foto: Instagram de Moderatto)

De acuerdo con Marcello Lara, nombre real del músico, a cuadro siempre vemos a los cinco integrantes originales de Moderatto, pero detrás de ellos hay un equipo de cerca de 35 personas que no han tenido más ingresos desde el pasado marzo, cuando pararon definitivamente después de 19 años de trayectoria artística juntos.

Es así que el próximo 7 de agosto se presentarán a las 20:00 horas en el Foro Pegaso, recinto elegido por sus características físicas y donde se reforzarán las medidas de higiene para no promover los contagios de la enfermedad que ha provocado la muerte de 46,000 personas en México y 672,833 en todo el mundo.

“Se necesita un escenario de dimensiones diferentes (incluso a las que se han implementado para los autocinemas). Mucho más grande, primero, para la dinámica interna el escenario y de los músicos, porque tienen que tener unos espacios más amplios entre ellos, y segundo, para montar un escenario 360 porque se albergará a su alrededor una cantidad mayor automóviles”, explicó el guitarrista.

Aunque son conocidos por los grandes espectáculos que montan en cada uno de sus conciertos, Marcy reconoció que sus ideas están sufriendo una transformación por la naturaleza de esta nueva propuesta.

(Foto: Instagram de Moderatto)

“Hemos estado desarrollando las ideas creativas del show porque tenemos que modificar algunas cosas para esta nueva realidad, porque nos gustan mucho los espectáculos donde Bryan Amadeus brinca al público, pero ya no se puede porque no se debe bajar de los automóviles, entonces hay un chorro de cosas que estamos pensando cambiar”, destacó.

Aunque Mick está ansioso por volver a tocar con Moderatto, reconoció que este confinamiento le ha servido para reflexionar acerca de grandes temas existenciales e involucrarse en otros proyectos que tenían abandonados, porque al igual que sus compañeros, colabora en otros productos musicales.

“Me ha gustado mucho el encierro porque he podido hacer más cosas a título personal, me ha gustado mucho la reflexión que hemos hecho en casa de pensar en todas las cosas que pensábamos muy necesarios de la vida y no lo son tanto; hemos estado revaluado muchísimas cosas de nuestra existencia del mundo de nuestro consumo y de cómo encaramos muchas cosas, entonces hemos sido muy afortunados porque nos podemos guardar y trabajar desde nuestra casa”, contó.

Como banda también han tenido un proceso para asimilar este descanso obligado, ya que no habían tenido tanto tiempo libre desde que decidieron lanzar este proyecto musical hace 19 años en la capital del país.

“Estoy completamente seguro que el 7 de agosto vamos a salir completamente desbocados, pero también sé que el día que nos juntemos a ensayar por primera vez va a ser un despliegue de creatividad enorme, porque nosotros somos muy dados a que todo el tiempo que pasamos tocando, también estamos pensando”, añadió sobre el despliegue que tendrán para regresar a los escenarios.

(Foto: Instagram de Moderatto)

¡Todos juntos para el autoconcierto y el 20 aniversario de Moderatto!

A pesar de que hace unos meses se rumoreó que Jay de la Cueva, mejor conocido como Bryan Amadeus, saldría de Moderatto, es Mick Marcy quien afirmó que se presentarán todos los integrantes.

“La banda sigue siendo siendo exactamente igual, la gente a veces malinterpreta las entrevistas porque en ningún momento ha estado sobre la mesa que Bryan se vaya, al contrario, como banda, en 19 años hemos avanzado muchísimo y ahorita tenemos muy sólida la relación interna”, señaló sobre la versión que corrió como reguero de pólvora en abril de este año.

“De repente todos hacemos otra cosa y Bryan tiene todo el derecho de hacer un disco solista, como varios del grupo forman parte de otro grupo en el que también han hecho lanzamientos musicales. Todos tenemos nuestro espacio personal para desarrollar otro tipo de proyectos, fue básicamente una mala interpretación de algún medio, no sé si por jiribilla o por genuina malinterpretación”, aclaró.

“Antes que nada somos amigos y somos compañeros de viaje, no hemos cambiado nunca ni va a cambiar, todos tenemos a Moderatto como nuestro proyecto prioritario”, concluyó el guitarrista.

Añadió que la celebración por sus dos décadas juntos está en pie para el próximo año, con muchas sorpresas para todos sus seguidores.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El regreso de los autocinemas a CDMX: el efecto inesperado del COVID en el entretenimiento

En coche y en línea: las propuestas para revivir los conciertos tras la pandemia de COVID-19