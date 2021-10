Sin Alfonso Herrera, RBD celebró el Día Mundial de RBD

Los integrantes de RBD están listos para girar en 2022 con un nuevo tour de la banda (Foto: Archivo)

Este 4 de octubre se conmemora la celebración especial de RBD, el grupo pop que hizo época al surgir de la telenovela Rebelde, y que con su faceta musical conquistó a una generación que siguió sus proyectos a través de cinco años de carrera discográfica desde distintos puntos del globo, y que a la fecha sigue recordando y siguiendo en los proyectos de cada integrante en solitario.

Los fans del grupo conformado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez crearon hace varios años el “RBDay”, un día para celebrar año con año el surgimiento y legado del grupo y todo el “universo” de la telenovela de Televisa y sus personajes.

Este 2021 se cumplen 17 años del surgimiento de la banda y los integrantes lo recordaron con fotos del pasado y una emotiva misiva dirigida a sus miles de fanáticos en el orbe.

La telenovela "Rebelde" fue la plataforma de lanzamiento de RBD (Foto: EsMas/Televisa)

Con publicaciones en sus cuentas oficiales de plataformas sociales, los actores y cantantes enviaron mensajes a su público y promocionaron su música, que desde hace un tiempo está ya disponible en distintas aplicaciones, donde su discografía ha alcanzado importantes números de reproducciones, pese a que se trata de materiales grabados hace varios años.

“¡Así nos veíamos hace 17 años! RBD RBDay Día Mundial de RBD”, dice el texto de una imagen compartida donde se les ve a los seis integrantes de la banda portando el ya icónico uniforme azul marino de la “Elite Way School”, instituto educativo de la serie de ficción donde se desarrolla la trama.

A poco más de dos horas de su publicación, la imagen ha alcanzado 20 mil reacciones en Facebook, y ha sido compartida casi 2 mil veces por fanáticos que les han hecho saber cuánto los admiran y los añoran. “Me da realmente nostalgia y tristeza y felicidad al escuchar sus canciones, son sentimientos encontrados porque aunque todos los que los queremos quisiéramos que regresen otra vez a la actuación y la música sé que no se podrá y entonces es donde pienso que nada es igual sin ustedes”, se lee en uno de los comentarios más relevantes del post.

Con esta imagen captada hace 17 años, los integrantes celebraron el RBDay (Foto: Facebook RBD)

Además, la banda lanzó la suscripción a un newsletter donde sus seguidores podrán estar enterados de primera mano de todas las próximas novedades del grupo, que ya adelantó que el año 2022 se embarcará en un tour mundial, cuando las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia se hayan relajado y lo permitan:

“¡Hola! Queremos agradecerte todo el amor y cariño que nos has brindado durante todos estos años. ¡Gracias por unirte a este newsletter y seguir siendo parte de la Generación RBD! Aquí encontrarás noticias sobre nuestra música, sorpresas y todo lo que viene. ¡Nos vemos pronto! Anahí, Christopher, Christian, Dulce… Yo digo R…” dice la misiva dirigida a los fans suscritos a la lista de correo de la banda pop.

A finales del año pasado, RBD ofreció un concierto vía streaming titulado "Ser o Parecer". (Foto: @RBDOficial/ Instagram)

Llamó la atención que el único que no ”firmó” la carta digital fue Poncho Herrera, confirmando así que para el nuevo proyecto y los planes que se avecinan para el grupo, el integrante no estará contemplado, tal y como se ha venido especulando desde que el actor decidió no participar en el pasado concierto de reencuentro de la banda en diciembre de 2020 con el show “Ser o parecer”, transmitido vía streaming.

Y es que en dicha ocasión tan esperada por el público de RBD, Herrera y Dulce María fueron los grandes ausentes. La cantante aclaró que no se unió a la celebración por la entonces próxima llegada de su bebé, mientras que Alfonso Herrera lleva ya varios años enfocado en la actuación, rubro por el cual recientemente ganó un premio Ariel por su papel en la película El baile de los 41.

