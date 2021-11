La Venganza de los EX VIP: fiestas, sorpresas y “todos contra todos”

Este nuevo reality show de MTV llega este martes 9 de noviembre Foto: Cortesía

Un grupo de influencers tendrá la oportunidad de conocerse y relacionarse en un lugar paradisíaco que es el mejor escenario para formar nuevas parejas, hasta que aparecen los “ex” que no conocen la dinámica del show y traen con ellos ganas de revancha por alguna herida del pasado o hasta la intención de retomar la relación que se frustró en otro momento. Se trata de La Venganza de los EX VIP, un nuevo reality show de MTV que llega este martes 9 de noviembre y aquí sus integrantes nos adelantaron un poco de lo que pasará.

Kim Shantal es una influencer muy popular en Tiktok e Instagram -cuenta con más de 11 millones de seguidores- y forma parte de este elenco que promete no ser un nuevo Acapulco Shore sino un formato mucho más cercano al público ya que “todos hemos visto nacer a las estrellas que lo conforman”.

Kim Shantal mencionó que la gente verá una nueva faceta de ella Fotos: Cortesía

“De Kim pueden esperar todo, porque hasta yo misma me sorprendí; me dejé llevar, hice lo que mi corazón quería, yo fui a divertirme. Me llevo grandes amistades dentro de este proyecto. Lo que más me gustó fue haber estado en Mar Caribe por primera vez, todo el día en traje de baño, aunque lo que menos me gustó fue haber ‘borrado casete’ en varias borracheras”, agregó la también YouTuber.

La actriz y modelo Frida Urbina confesó que a pesar de las limitantes por la pandemia de COVID-19, el proyecto será completamente diferente a La Venganza de los Ex 1.

Frida Urbina confesó que hubo limitantes por la pandemia de COVID-19 Fotos: Cortesía

“Este es un formato totalmente nuevo. Creo que algo que nos diferencia muchísimo es la tableta, los ex novios, sobre todo las actividades que hicimos [...] con lo pequeño que teníamos se pudieron hacer cosas muy grandes, por el momento tan crítico que vivimos en el mundo o sea el COVID-19, nos limitó a hacer muchísimas cosas y aun así será un proyecto muy padre”, comentó la también influencer.

Sus integrantes expresaron que si algo tiene en especial esta entrega es la gran diversidad sexual que habrá en ella, ya que no solo parte del elenco pertenece a la comunidad LGBT+, sino que incluso los que no forman parte de ella se animaron a experimentar con su sexualidad.

Dahpne Montesinos confesó que a pesar de tener un estilo de vida diferente logró llevarse bien con todos Fotos: Cortesía

“Esto será todos contra todos.En comparación a la entrega anterior yo creo que esta lo que tiene de sublime es que se ha manejado muchísima diversidad sexual y eso a la gente le va a encantar”, mencionó Robbie Mora quien además compartirá crédito con ex compañeros del grupo de Los Wapayasos.

“Lo divertido de este elenco es que no hay etiquetas, simplemente todos estamos disfrutando; nadie preguntó ¿qué te gusta?, simplemente fue de ‘qué quieres’ ja,ja,ja”, mencionó el famoso Tiktoker Camilo Pulgarin quien hará su debut en televisión en este proyecto.

Esta temporada también contará con la presencia de otros 2 ex Wapayasos: Ian García y Brandon Castañeda:

Brandon Castallena mencionó apesar de estar en reality de competencia esto es diferente Fotos: Cortesía

“Lo que más me gustó fue tener esta nueva experiencia, un nuevo reto porque yo ya había estado en reality de competencia pero esto para mí es muy diferente. Lo que no me gustó fue que llegó un punto en que estábamos muy sensibles y cualquier cosita que hacías ya se convertía en un caos”, comentó Brandon. “Las fiestas temáticas sin duda fue lo que más me gustó, aunque haber discutido con algunas personas no fue de mi agrado porque con todas las emociones que teníamos, terminamos sacando cosas que no”, replicó Ian.

La simpática conductora y actriz Daphne Montesinos agregó que a pesar de tener un estilo de vida diferente logró llevarse bien con todos: “Yo me considero muy diferente por mis usos y costumbres y para mí fue más difícil el rollo de la fiesta y los ex, pero al final me conecte con gente que jamás pensé que lo haría”. La Tiktoker Aylin Criss finalizó comentando que la diversidad de dinámicas y citas fueron muy gratificantes para ella.

