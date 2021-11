RBD podría cancelar la gira que los regresaría a los escenarios

Anahí y Uckermann estarían en desacuerdo (Foto: Archivo)

A casi dos meses de que de inicio a la gira que regresaría a los escenarios a una de las bandas que marcó toda a una generación en México y en varios países de América Latina, esta podría estar cancelada debido a que uno de sus integrantes decidió no vacunarse en contra del COVID-19.

Durante el programa Con Permiso, conducido por Martha Figueroa y José ‘Pepillo’ Origel, la presentadora informó que podría no llevarse a cabo la gira, ya que la cantante Anahí quiere que todos se vacunen contra de dicho virus, sin embargo, en meses pasados, Christopher Uckermann aseguró que ni él ni su familia accederán a ningún tipo de vacuna sin importar su país de origen.

De acuerdo con Martha Figueroa, Anahí pidió que todos estén vacunados (Foto: Cuartoscuro)

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás... No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas” expresó contundentemente el cantante, cuyas declaraciones fueron captadas por la cámara del reportero Edén Dorantes.

Christopher comentó que de niño sí le aplicaron varias vacunas, sin embargo, el actor de Rebelde reiteró que no cree en ellas al igual que su familia. Señaló que de hecho confía más en los medicamentos naturales: “Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”, indicó a finales de febrero.

Uckermann causó polémica por su postura ante el surgimiento de la vacuna anti-COVID (Foto: Instagam @Christophervuchermann)

Sin embargo eso no es todo, ya que luego de que convencieran a Dulce María de ser parte del reencuentro y de la gira, según Figueroa, ella estaría en contra de que los traslados de país a país se hicieran por vía aérea, ya que prefiere que todo se haga vía terrestre.

Cabe mencionar que durante el mes de agosto, el periodista de espectáculos Alex Kaffie destapó en su columna Sin lisonja que Dulce María aceptó ingresar al ambicioso proyecto porque “le llegaron al precio” y, aunque no destapó la supuestamente cuantiosa suma que le habrían de ofrecer a la también actriz, comentó que el anuncio oficial de su reincorporación a la banda.

“Le llegaron al precio. Con mucho dinero fue convencida Dulce María para que se una al reencuentro de RBD. Ella que no participó en el concierto donde la agrupación se volvió a reunir ¡por fin ha aflojado el codiciado sí acepto’!”, redactó Alex Kaffie en ese entonces.

La hija de Dulce María nació en diciembre de 2020 (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Luego de que se llevara a cabo un concierto en streaming en donde Anahí, Uckermann, Perroni y Chávez volvieran a entonar los temas que los catapultó a la fama, se empezó a difundir varias versiones del por qué no participó Dulce María, pues unos meses después del evento, ella reveló que sus compañeros de banda dejaron de hablarle tras su negativa a participar en dicha transmisión.

La cantante dejó entrever una ruptura con sus compañeros de RBD, pues contó que en su momento les envió un mensaje de audio extenso explicando sus razones para no ser parte de este reencuentro, pero nadie le respondió.

“La última vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, dijo.

