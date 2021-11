“Tan indefensa y tan fuerte a la vez”: Dulce María dedicó conmovedoras palabras a su hija

Dulce María felicitó a su hija (Foto: IG @dulcemaria)

El sábado pasado, Dulce María mostró una faceta sumamente tierna y que pocas veces deja ver ante el público, pues abrió su corazón para felicitar a su hija, María Paula, tras haber cumplido un año.

“Hace un año me convertí en mamá… en tu mamá, mi Lunita, mi guerrera, mi estrella, mi regalote de Dios, mi sueño hecho realidad hace un año te vi por primera vez, pude abrazarte, besarte, sentirte y mirarte”, comenzó a escribir desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, mencionó que desde el momento en que supo que sería mamá muchas cosas en ella cambiaron y su amor se volcó a su pequeñita.

“Tan indefensa y tan fuerte a la vez, tan valiente, y sobre todo con el inmenso amor y agradecimiento y honor de que me hayas escogido como Madre desde ese día estaba dispuesta a dar la vida por ti, y así será siempre, el embarazo, el postparto y en la maternidad en si, no todo es color de rosa, pero sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida, ver tu sonrisa cada mañana, ver tus ojitos, alimentarte, verte crecer y formar una familia hermosa con tu papá que tanto amas y tanto amo yo!”, continuó la ex RBD.

agradeció a Dios por permitirle ser mamá y poder acompañar a la bebé durante el tiempo que lleva con ella. (Foto: IG @dulcemaria)

Además, le agradeció a su pareja, Francisco Álvarez, por los momentos que han compartido juntos en la crianza de su hija.

“@pacoalvarezv eres un regalo y este mundo es mejor porque tú existes ! Feliz cumpleaños María Paula mi niña de las estrellas mi Lunita guerrera TE AMO”, expresó.

En otra publicación agradeció a Dios por permitirle ser mamá y poder acompañar a la bebé durante el tiempo que lleva con ella.

“Le doy gracias a Dios por tu vida y le pido que te cuide , te bendiga y guíe cada uno de tus pasos , deseo que seas una niña sana , amada , libre y feliz !! Siempre estaré detrás de ti (si Dios me lo permite ) Para ayudarte a cumplir tus sueños, apoyándote, cuidándote, protegiéndote y mis brazos serán un refugio seguro al que siempre podrás regresar … que nada apague tu luz , que nadie te quite la sonrisa y nadie logre que dejes de soñar y de amar como tú sabes”, dijo.

En mayo de este año, la revista People en español realizó a la ex RBD una entrevista en la que detalló cómo es su vida diaria, lo que vivió durante su embarazo y los momentos que ha compartido junto a su bebé, quien tiene casi 6 meses de edad.

La actriz está muy feliz de ser mamá (Foto: Instagram/@gabyaranda__)

Cuando fue cuestionada respecto a la noticia de su embarazo, Dulce María respondió para People en Español que al principio no sabía si sus síntomas eran de gestación o había contraído COVID-19.

“Fue una mezcla de emociones. Por un lado era una esperanza en medio de algo tan duro que estábamos viviendo, era un claro mensaje de que tenía que ser fuerte y que mi prioridad era protegernos a mi bebita y a mí, era todo muy angustiante. Cada vez que iba a los ultrasonidos con mascarilla, guantes, lentes, iba con mucho miedo. Pero cada vez que escuchaba su corazón y veía cómo iba creciendo, era un milagro”, dijo para dar a entender cómo vivió su embarazo en pandemia.

Respecto a María Paula, la actriz detalló que no sólo nació su hija sino que nació una mujer que no conocía y a quien se va adaptando, se refiere a la versión de sí misma dentro de su maternidad.

